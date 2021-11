Când apelăm la faţete dentare. Dr. Celebidache: "Durerile de spate vin de multe ori din cauza problemelor dentare"

"În primul rând aceste faţete sunt minim invazive. Sunt mici faţete de 0.2- 0.4 milimetri, care acoperă suprafaţa externă a dintelui. Poate cuprinde şi puţin din cea internă.

Pe lângă rolul lor estetic deosebit, au şi un rol profilactiv, în sensul că protejează dintele. Dintele nu se şlefuieşte pentru montarea faţetelor, doar dinţii care ies din curbură. Este o manoperă simplă şi curată", a explicat stomatologul Celebidache Adriana, joi, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate.

Durerile de spate vin de multe ori din cauza problemelor dentare

"În momentul în care pacientul are dinţii abrazaţi, dimensiunea verticală, etajul inferior al feţei începe să scadă, scăzând apare acel aspect de faţă îmbătrânită. Pe lângă acest fapt, pacientul începe să aibă probleme ale articulaţiei temporo-mandibulare, având dureri în ceafă, dureri de spate.

Această dimensiune verticala de ocluzie a scăzut. Înainte se şlefuiau dinţii şi se puneau coroane, iar acum punem aceste faţete în formă de L şi ridicăm ocluzia. Au un beneficiu extraordinar, pentru că noi nu mai şlefuim, iar pacientul nu mai este supus unor manopere foarte laborioase", a mai explicat medicul.

De ce nu e recomandat să punem faţete pe dinţi bolnavi

"Dinţii cariaţi trebuie să fie trataţi, înainte trebuie inspectat fiecare dinte în parte, plus tratament parontologic. Acest tratament parontologic este un tratament minim invaziv şi obigatoriu. Noi, în clinica noastră, îl facem cu două lasere cu două lungimi de undă. Nu se poate pune faţete pe o gingie care este inflamată.

Aceste lasere sunt deosebit de importante. Laserul spre deosebire de alte aparate are foarte multe beneficii, în sensul că acesta tratează cariile fără anestezie. Plus de asta, sterilizează faţă de zona ţintă pe care suntem, sterilizează şi sub nivelul zonei ţintă", a mai spus medicul Celebidache Adriana în rubrica Sfat de Sănătate.

