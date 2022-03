Ce boli poate ascunde sforăitul și cum ne dăm seama de acest aspect dacă dormim singuri

''Sforăitul este o tulburare de somn în sine. El înseamnă că este o instabilitate la nivelul căii respiratorii superioare'', a spus medicul specialist ORL, Ioan Bulescu, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea de la Antena 3.

Ce este sindromul de apnee în somn

Ca și boală care este asociată foarte frecvent cu sforăitul, vorbim în primul rând de sindromul de apnee în somn și mai exact de apneea obstructivă care înseamnă, pe lângă sforăit, și opriri ale respirației care duc la scăderi ale saturației în oxigen, punând un stres deosebit asupra inimii și asupra întregului organism. Nu ar trebui să ignorăm sforăitul niciodată, pentru că el în sine poate pune niște probleme de somn, chiar și partenerului.

Când ar trebui să îngrijoreze sforăitul

Ar trebui să mergem să facem niște investigații în momentul în care sforăitul este constant, atrunci când este foarte zgomotos, dacă este asociat cu opriri ale respirației, cu trezit, cu senzații de sufocare și mai ales cu somnolență sau oboseală în timpul zilei.

Cum ne putem da seama că sforăim, în caz că dormim singuri

Dacă știm că sforăim și ne trezim dimineața obosiți, deși am dormit 7, 8, 9 ore. De asemenea, tulburările de concentrare din timpul zilei, pierderile de memorie, iritabilitatea și somnolența, în primul rând, ar trebui să ne îndrume către un specialist.

De la ce apare apneea în somn

Apneea în somn apare în urma îngustării căii respiratorii în timpul somnului. Este vorba de o îngustare care este repetitivă, ea apare din cauza relaxării musculare normale din timpul somnului și a unor modificări ale căii respiratorii superioare. Atunci se oprește efectiv respirația până când creierul nostru se trezește, contractă din nou mușchii, începem să respirăm, lucruri care sunt repetitive, pot apărea de câteva sute de ori pe noapte.

Pericolul sindromului de apnee în somn

Apneea în somn este multi factorială, adică sunt mult elemente care pot duce la ea. Vorbim aici de obezitate, de o cale respiratorie îngustată în sine, de niște modificări ale scheletului facial sau ale structurilor moi ale feței. Sunt multe lucruri care merg împreună și duc la apariția acestui sindrom.

Cum putem preveni sindromul de apnee în somn

Dacă ne naștem așa, dacă sunt niște modificări, vorbim aici de copii, aceste lucruri se pot rezolva chirurgical destul de ușor. Dacă ne naștem așa și lucrurile evoluează, atunci trebuie făcut ceva să modificăm structura căii respiratorii, astfel încât să o ținem deschisă constant.

Bărbații peste 40 de ani sforăie mai mult ca femeile

Vârstnicii nu chiar, este vorba de bărbați, în general, peste vârsta de 40-45 de ani supraponderali. Ei sforăie cel mai mult, dar odată cu înaintarea în vârstă apare și o modificare a structurii țesuturilor de la nivelul gâtului și atunci ele sunt mai laxe, își pierd elasticitatea și pot să sforăie mai mult sau mai ușor.

Complicațiile sforăitului netratat

Complicațiile nu întârzie să apară. Ele apar dacă nu tratăm problema de respirație și vorbim, în primul rând, de probleme cardiovasculare. Hipertensiunea arterială este, de multe ori, rezistentă la tratament, greu de tratat, tulburările de ritm cardiac, riscuri mai mari de a dezvolta infarct miocardic sau accident vascular cerebral, diabetul sau problemele neurologice sunt frecvent asociate sindromului de apnee în somn.

Cum ne dăm seama singuri că avem un somn prost în timpul nopții

Ar trebui să ne dăm seama și să urmărim câteva zile dacă ni se pare că dinr-o dată nu ne mai odihnim bine. Dacă am luat medicamente, am consumat alcool în exces, am dormit foarte târziu sau suntem într-o perioadă foarte stresată, dar dacă nu, și continuăm să ne trezim obosiți constant, o săptămână sau două, ar trebui să mergem să căutăm ajutorul unui specialist.