Cele două semne care îți spun că ai probleme cu inima. „Nu ține de vârstă”

Obiceiurile zilnice ne pot afecta sănătatea inimii. Foto: Getty Images

Un somn de 7-8 ore pe noapte, mișcarea și o alimentație sănătoasă sunt esențiale pentru sănătatea inimii. Însă există și câteva greșeli pe care le facem zilnic și care ne pot afecta sănătatea cardiovasculară.

Cardiologul Alexandru Covaciu a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, cât de important este somnul pentru inimă, dacă este bine să dormim pe partea stângă sau pe partea dreaptă și care sunt semnele care ar trebui să ne trimită la medic.

Pe ce parte este mai bine să dormim?

Mulți oameni spun că atunci când dorm pe partea stângă își simt inima bătând mai puternic sau mai repede. Potrivit cardiologului, există o explicație pentru această senzație.

„Cred că și dintre cei care ne ascultă sunt mulți care spun că atunci când dorm pe partea stângă parcă simt că inima le bate mai repede.

Este și un sâmbure de adevăr în toată chestia asta, pentru că, după cum știți, inima este pe partea stângă, iar în momentul în care dormim pe partea stângă inima este mult mai aproape de peretele toracic.

Există chiar și studii care au demonstrat că pacienții își percep mult mai real inima și simt acele palpitații pentru că dorm pe partea stângă”, explică medicul.

Există însă și anumite categorii de pacienți pentru care poziția de somn poate conta mai mult.

„Există și anumite categorii de pacienți pentru care chiar ar fi mai indicat să doarmă pe partea dreaptă, cum ar fi, spre exemplu, pacienții cu insuficiență cardiacă, adică cu inima slăbită.

De ce? Pentru că dacă ei dorm pe partea stângă, există o problemă cu întoarcerea venoasă și, practic, din acest motiv ar fi foarte bine ca acești pacienți să evite somnul pe partea stângă și să doarmă pe partea dreaptă.

Sunt și anumite studii care au arătat că pacienții cu insuficiență cardiacă, inconștient, dorm mai degrabă pe partea dreaptă”, susține cardiologul.

Somnul, esențial pentru sănătatea cardiovasculară

Pentru persoanele sănătoase, însă, dormitul pe partea stângă nu reprezintă un risc pentru inimă.

„Pentru sănătate nu există niciun risc dacă dormim pe partea stângă”, spune Alexandru Covaciu.

Mai important decât partea pe care alegem să dormim este să avem un somn suficient și de calitate.

„Un somn odihnitor este foarte, foarte bun pentru sănătatea cardiovasculară. Cele 7-8 ore de somn trebuie să le avem.

Este foarte important să nu mâncăm înainte de perioada în care ne punem să dormim, să evităm alcoolul, să evităm fumatul în general, nu doar înainte de somn.

Să evităm sportul foarte aproape de ora de culcare, pentru că prin sport, clar, descărcăm adrenalină. Adică să nu facem sport și după jumătate de oră să ne punem să dormim.

Dar cel mai important, din punctul meu de vedere, este temperatura în care dormim. Și asta este demonstrat prin diferite studii. Cea mai bună temperatură este undeva la 20-21 de grade”, a continuat medicul.

Ce ne îmbolnăvește inima?

Fumatul, sedentarismul, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și lipsa controalelor medicale se numără printre factorii care pot afecta sănătatea cardiovasculară.

„Cam tot ce trăim în ziua de astăzi ne îmbolnăvește. Dar putem să avem grijă. Este foarte important să nu fumăm, este foarte important să facem mișcare, să nu fim sedentari.

Este foarte, foarte important să avem grijă la somn, să avem grijă cât dormim. Este foarte important să ne verificăm tensiunea arterială. Este foarte important să fim normoponderali.

Dar trei lucruri sunt foarte, foarte importante: faceți mișcare, încercați să mâncați cât mai sănătos și odihniți-vă. Dacă faceți aceste trei lucruri, este excelent pentru sănătatea voastră, atât pentru sănătatea inimii, cât și pentru sănătatea voastră în general”, mai spune cardiologul.

Cele două semne care nu trebuie ignorate

Există însă anumite simptome care nu ar trebui puse automat pe seama oboselii sau a vârstei. Cardiologul spune că două dintre cele mai importante semne de alarmă sunt durerea în piept apărută la efort și oboseala neobișnuită.

„O să fac referire aici la două lucruri pe care le și întâlnesc la pacienții pe care îi văd eu în cabinet.

Este acea durere în piept care apare în efort. Este, practic, ca o apăsare, ca și cum ți-ar călca cineva pe torace. Ăsta este un mare semn de alarmă.

Al doilea este când observați că ați început să obosiți mult mai repede față de cum oboseați cu o lună, două, trei în urmă. Asta nu ține de vârstă, nu are nicio legătura cu vârsta”, a concluzionat medicul la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.