Cum ne construim stima de sine la maturitate. Psiholog: "Uitatul la televizor poate genera o stimă de sine scăzută"

"Încrederea este ceva abstract. De multe ori încrederea în sine se confundă cu stima de sine. Sunt două fenomene psihologice asemănătoare. Își încep construcția în trecut și vizează amândouă performanțele viitoare.

Când vorbim despre încredere vorbim despre certitudinea în forțele mele proprii, iar atunci când vorbim despre stima de sine, vorbim despre o credință pe care o am în valoarea mea. Adică înseamnă că am încredere în mine că pot să schimb o situație și, în același timp, că am un respect față de mine", a spus psihologul Olga Udrea, luni, în cadrul rubricii Sfat de Sănătatea de la Antena 3.

Ce trebuie să facă părinții pentru a-și încuraja copiii

"Cele două fenomene se construiesc în relația cu ceilalți. Încrederea în noi se conturează și se învață în relația cu părinții noștri sau cu profesorii. De aceea, este important ca în perioada de creșterea a copilului, părintele să valideze, să recunoască și să celebreze reușitele copilului.

Totodată, părinții să recunoască că ceva nu a fost bine, astfel încât copilul să știe unde a făcut bine și unde nu", a mai spus psihologul.

Cum ne putem construi încrederea în noi la maturitate

"Să avem un dialog intern, diferit de cel negativ. Dacă noi cu noi suntem critici, duri, atunci cu atât mai mult nu vom fi tentați să riscăm sau să avem o conversație cu un străin și să ieșim din zona de confort.

Foarte important este să înțelegem că lucrurile pe care le credem despre noi, nu sunt un adevăr absolut. Ca să fim mai flexibili în încrederea noastră avem nevoie să ne deschidem către noi oportunități cu mult curaj", mai spune Olga Udrea.

Când ne ajută comparațiile sociale și când nu

"Marea majoritatea a oamenilor care recunosc că au o stimă de sine scăzută se uită și se văd inferiori față de cei din jur. Inclusiv uitatul la televizor poate genera o stimă de sine scăzută.

Cunoașterea de sine este alt instrument prin care putem să ne facilităm această construcție a încrederii. Care sunt punctele mele forte. Dar, totuși, eu ce știu despre mine? Ce știu că pot să fac? Iubitul ce știe că pot să fac? Și tot așa. Aici se pot găsi punctele tari.

Stima de sine este credința că merităm, că valorăm. Că merit să am succes, că merit ca celălalt să mă respecte, că merit să fiu iubită. Sunt cazuri în care avem disonanțe. Putem fi foarte competenți într-un anumit domeniu, dar din cauza unor experiențe din trecut să credem că nu merităm să fim iubiți sau apreciați chiar și pentru defecte", a mai precizat psihologul.

