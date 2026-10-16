Cum poate diabetul să afecteze vederea, deși la început nu dă niciun fel de simptome

În momentul în care apar simptomele, problemele oculare sunt deja într-un stadiu avansat. Foto: Getty Images

De aproape un an, Caravana cu Medici derulează campania națională „Fără diabet” în comunități din întreaga țară, cu obiectivul de a evalua mii de persoane și de a obține o imagine cât mai clară asupra modului în care diabetul zaharat le afectează sănătatea.

Printre evaluările realizate se numără și cele privind sănătatea ochilor, în condițiile în care diabetul poate provoca afecțiuni grave, care evoluează uneori fără simptome în stadiile inițiale.

Cătălin Trufașu, optometrist și responsabil de logistică în cadrul filialei regionale București a Asociației Caravana cu Medici, a povestit la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN ce probleme au descoperit voluntarii în comunitățile în care au ajuns și care sunt dificultățile cu care se confruntă pacienții din mediul rural.

Retinopatia diabetică poate evolua fără simptome

În cadrul caravanei, voluntarii au întâlnit numeroși pacienți diagnosticați cu diabet de ani de zile, care nu ajunseseră la un consult oftalmologic, deși boala poate afecta grav vederea.

„În cadrul proiectului pe care îl avem acum, «Fără diabet», am întâlnit extrem de mulți pacienți care erau deja diagnosticați cu diabet de ani de zile, dar care nu știau sau pur și simplu nu considerau că este important să meargă la oftalmolog. Ceea ce este foarte grav, pentru că afecțiunile provocate de diabetul zaharat la nivelul ochilor sunt foarte grave, iar cel mai rău este că, la început, nu au simptome.

Dacă vorbim despre retinopatia diabetică, aceasta, în prima fază, nu are niciun simptom. Este foarte grav că, în momentul în care apar aceste simptome, boala este deja într-un stadiu avansat. Se poate ajunge chiar la hemoragii în vitros, la scăderea acuității vizuale sau la pierderea completă a vederii”, a explicat Cătălin Trufașu.

Cataracta, printre cele mai frecvente probleme descoperite

Pe lângă afecțiunile asociate diabetului, voluntarii întâlnesc și alte probleme oftalmologice, unele dintre ele fiind ușor de observat chiar și fără investigații suplimentare.

„Cea mai des întâlnită patologie este cataracta, datorită faptului că media de vârstă este ridicată. De multe ori, este atât de vizibilă încât nu ai nevoie de investigații suplimentare ca să o vezi. Bineînțeles, găsim și presiuni intraoculare mărite.

Întâlnim și gospodarul, bărbatul gospodar care vine cu leziuni pe cornee din cauza corpurilor străine ajunse în ochi, principalul vinovat fiind celebrul flex, după cum spun chiar ei. Dar nimeni nu își dă seama că purtarea unor ochelari de protecție ne-ar scuti de astfel de situații, care pot duce la infecții foarte urâte”, a povestit optometristul.

Pacienții de la țară nu au întotdeauna bani pentru un consult

După identificarea problemelor, voluntarii le recomandă pacienților să se adreseze medicilor oftalmologi. Pentru unii dintre cei din mediul rural, însă, chiar și accesul la un consult poate fi dificil din cauza lipsei banilor.

„Indicația este clară: pentru afecțiunile grave, pacientul trebuie să se prezinte la un medic oftalmolog. Doar că aici ne întâlnim cu neputința pacientului din mediul rural. Ne întâlnim cu mâinile unei bătrânici care ne spune să-i dăm niște picături ca să vadă un pic mai clar, pentru că nu are bani nici pentru o intervenție, nici măcar pentru a ajunge la un consult”, a spus Cătălin Trufașu.

Peste 3.000 de persoane evaluate de echipa din București

Activitatea caravanelor se bazează pe implicarea voluntarilor și pe sprijinul sponsorilor, iar echipa din București a reușit să evalueze peste 3.000 de persoane în cadrul proiectului „Fără diabet”. Cu toate acestea, resursele disponibile limitează posibilitatea de a ajunge la și mai mulți oameni.

Cătălin Trufașu spune că este unul dintre cei mai activi membri ai echipei și că își dorește ca proiectul să se dezvolte și să poată ajunge independent în comunitățile care au nevoie de servicii medicale.

„Ne este foarte greu, am început foarte greu. Avem o echipă minunată, care a reușit până acum să obțină foarte multe echipamente, astfel încât să putem ajunge la standardul de astăzi. O echipă care ar putea face mult mai multe, dacă am avea și finanțare.

Reușim totul cu ajutorul sponsorilor, cărora le mulțumim. Prin proiectul «Fără diabet», noi, cei din București, am reușit să vedem peste 3.000 de persoane”, a declarat el.

Visul unui camion transformat în patru cabinete medicale mobile

În paralel cu activitatea colegilor care se ocupă de strângerea de fonduri, optometristul a încercat să găsească noi surse de finanțare. Unul dintre obiectivele sale este achiziționarea unui camion care să fie transformat în patru cabinete medicale mobile.

„În paralel cu colegii mei care se ocupă de strângerea de fonduri, am încercat și eu să obțin măcar o întrevedere pentru sponsorizare. Îmi doresc un camion pe care să-l transform în patru cabinete medicale mobile, pentru a deveni absolut independenți.

Am trimis peste 70 de e-mailuri către firme mari. Am primit și câteva răspunsuri, de fapt niște refuzuri împachetate frumos, cu fundiță”, a povestit Cătălin Trufașu.

În ciuda dificultăților, voluntariatul îi oferă o satisfacție pe care spune că nu o poate compara cu nimic altceva.

„Satisfacția, din punctul meu de vedere, după două sau chiar trei zile de muncă, este mai mare decât orice altă satisfacție”, a concluzionat optometristul.