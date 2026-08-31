Poți face diabet de la stres sau supărare? ”Diagnosticul poate fi greu de acceptat”

Potrivit medicilor, stresul nu trebuie privit ca singura cauză a apariției afecțiunii. Foto: Getty Images

Poți face diabet de la supărare? Cât de mult poate influența stresul această boală și ce se întâmplă atunci când primești un diagnostic pe care poate nu îl simți? Diabetul poate evolua mult timp fără simptome evidente, iar pentru mulți pacienți acceptarea diagnosticului și schimbarea stilului de viață devin o provocare în sine.

Despre ceea ce vede echipa „Caravanei cu medici” în comunitățile din Oltenia, dar și despre legătura dintre diabet, stres și depresie, a vorbit psihiatrul Alexandru Bușu, vicepreședintele filialei regionale Craiova a Asociației „Caravana cu medici”, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

„Un screening făcut la timp poate stopa evoluția bolii”

Medicul spune că, în comunitățile din Oltenia, oamenii sunt preocupați de sănătate, însă accesul la servicii medicale și la informații rămâne, în unele cazuri, o problemă.

„În Oltenia vedem o populație care are o grijă foarte mare pentru sănătate, doar că uneori este dificil pentru ei să ajungă la serviciile medicale și să primească informații medicale. Tocmai de aceea, prin Campania Fără Diabet, anul acesta, prin Caravana cu medici, noi aducem serviciile medicale direct în comunitate.

Un screening făcut la timp poate stopa evoluția bolii sau poate îmbunătăți prognosticul”, a explicat psihiatrul Alexandru Bușu.

În ceea ce privește prevenția și screeningul, medicul identifică două aspecte importante care trebuie îmbunătățite: comunicarea dintre serviciile medicale și continuitatea îngrijirii.

„Sunt două lucruri pe care le pot identifica. În primul rând, este vorba de comunicarea între serviciile medicale și, în al doilea rând, este vorba de continuitate.

Pacientul nu trebuie să rămână singur după primirea diagnosticului. Trebuie integrat, trebuie să existe o comunicare foarte bună între medicul de familie și medicul specialist pentru a pune un diagnostic, pentru a urma un tratament.

Toate aceste lucruri noi am încercat să le îmbunătățim prin această campanie și prin aceste mese rotunde. Îmbunătățim comunicarea și vedem unde sunt lipsurile și ce putem noi să facem în legătură cu acestea”, explică medicul.

Poate stresul să provoace diabet?

Mulți pacienți spun că diabetul a apărut pe fondul stresului sau după un șoc emoțional puternic. Medicul atrage însă atenția că stresul nu trebuie privit drept singura cauză a apariției bolii.

„Există o legătură între stres și diabet, doar că stresul nu trebuie privit ca o cauză unică de apariție a diabetului. Este vorba de mai mulți factori de risc care se conglomerează în apariția diabetului.

Stresul poate agrava dezechilibre metabolice preexistente și poate fi un factor de risc important în apariția diabetului”, explică Alexandru Bușu.

Diagnosticul poate fi greu de acceptat

Pe lângă efectele fizice ale bolii, diagnosticul de diabet poate avea și un impact important asupra stării psihice a pacientului. Mai ales pentru că boala poate evolua o perioadă îndelungată fără simptome evidente.

„Diagnosticul de diabet nu este un diagnostic care este primit ușor de pacienți, mai ales dat fiind faptul că poate evolua silențios.

De multe ori, pacienții nu înțeleg cum e posibil să aibă o afecțiune dacă ei nu prezintă simptome. Ei bine, foarte mulți dintre ei neagă această afecțiune și nu acceptă să fie tratați.

Aici noi trebuie să intervenim ca medici și să explicăm simplu pacientului faptul că diabetul poate evolua fără simptome și faptul că o depistare precoce poate îmbunătăți prognosticul și poate permite pacientului să trăiască o viață normală”, spune psihiatrul.

„Nu pot schimba obiceiurile peste noapte”

Acceptarea diagnosticului este doar primul pas. Pentru un pacient cu diabet, schimbarea stilului de viață, respectarea tratamentului și adaptarea la noua situație pot necesita timp și răbdare.

„Pacienții care sunt diagnosticați trebuie să realizeze că nu își pot schimba obiceiurile peste noapte.

Este vorba de răbdare, de motivație, de perseverență. Toate aceste lucruri se clădesc în timp, cu pași mici și consistenți”, a concluzionat medicul.