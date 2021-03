Andreea, minunea de la ATI. O poveste despre viaţă şi moarte | VIDEO

Acolo unde nu mai era nicio șansă, acolo unde era doar imposibil, Dumnezeu a făcut totul posibil.

Andreea, minunea de la terapie intensivă, aşa cum este numită de cadrele medicale din spital, ne învaţă o poveste despre viaţă şi moarte, o poveste care trebuie văzută de toată lumea.

"Am primit un telefon din partea colegei ei. Am crezut că este un simplu accident. Când am aflat ce s-a întâmplat, de fapt, mi-am dat seama că este o situație limită fără ieșire omenească", spune tatăl Andreei.

Andreea, minunea de la ATI

Andreea strânge firav în mână o jucărie din plastic. E răspunsul dat pentru medici că-i aude, că lupta cu toată credința și forța dinăuntrul ei.

Andreea are 19 ani și este fiica preotului Mihai Iordăchescu din Ezăreni Iași. Azi ar fi trebuit să fie la facultate. E studentă la medicină în anul întâi la Iași și se pregătea să fie ea salvatorul în alb de lângă patul bolnavului.

Doar că viaţa a răsturnat rolurile pe neașteptate. Pe 10 februarie Andreea căzut cu ATV-ul într-o râpă de 5 m la Gura Humorului.

Grav rănită a rămas blocată sub vehicul până când au venit pompierii. A ajuns la spital în comă de gradul 4 cu traumatisme cerebrale și contuzie pulmonară. Medicii s-au temut atunci să nu o piardă.

"Andreea a venit în stare de comă profundă, cu leziuni cerebrale, rupturi şi un potenţial de recuperare incert. Nu puteam face un gest chirurgical, ceea ce puteam face era sa-i oferim cele mai bune îngrijiri şi să-i facem ca ea prin puterile ei să se poata recupera depinzând foarte mult de ceea ce a fost afectat ca leziuni cerebrale.

În prima faza ea nu avea practic activitate cerebrală, niciun semn, cu toate astea nu am dezarmat, s-a luptat să o menţinem în starea în care se poate recupera", spune Marius Dabija, directorul medical al Spitalului Clinic de Urgenţe "Prof. N. Oblu " Iaşi

Zile în şir, Andreea nu a dat niciun semn de întoarcere. Mihai Iordachescu, preot şi tată s-a rugat neîncetat pentru viaţa copilului sau. În fereastra salonului de spital, un altar cu icoanele sfinŢilor dragi Andreei i-a stat aproape, iar în jurul părinţilor ei s-a adunat în rugaciune o imensă comunitate.

"Este un copil extraordinar, un copil muncitor, foarte inteligent, olimpic la limba română. Este o fata luptătoare şi puternică. A crescut în biserică, o fată credimcioasă", spune Valentina Iordachescu, mama Andreei.

"Primul gând a fost ca numai Dumnezeu o poate scapa. Soţia s-a aşezat la rugaciune şi a început să strige la Maica Domnului şi la toti sfinţii. Şi de atunci, singura cale a fost calea credinţei, a răbdării şi a rugaciunii", preot Mihai Iordăchescu, tatal Andreei.

A ieşit din comă după 23 de zile

Dupa 23 de zile de rugăciune şi de efort medical, minunea s-a întâmplat. Andreea a fost deconectată de la aparate şi a început să respire singură. În secţia de Terapie Intensiva de la Iaşi s-a intamplat ceva ceea ce medicii nu vad in fiecare zi.

"Este un sentiment de satisfacţie si de uşurare pentru noi toţi. Pe lângă suferinţa acelui pacient în spate e şi suferinţa familiiei.

Miracolul este că este un tânăr care a luptat foarte mult şi vârsta a ajutat-o foarte mult. Au ajutat-o rugăciunile părinţilor şi clerului şi tot. Dar în primul rand ea a fost cea care a participat cel mai mult la procesul ei de revenire", a spus Marius Dabija, directorul medical al Spitalului Clinic de Urgenţe "Prof. N. Oblu " Iaşi.

Andreea Iordachescu a ieşit din coma şi are are şanse sa recupereze complet într-o clinică din strainatate. Trebuie să reînvete totul de la zero. Să vorbească, să meargă, să fie independentă.

"Dincolo de ceaa ce s-a făcut aici la spital, des suţinerea din toate punctele de vedere, implicarea familiei, preoţilor, nu sunt suficiente. E nevoie de ceva mai mult. Creierul reacţionează la stimuli şi are capacitatea de recuperare dacă este într-un mediu adecvat. La nivelul spitalului nostru lucrurile se limitează aici. Nu putem trata pacienţi care au nevoie de recuperare", a mai spus Marius Dabija.

Romania nu poate garanta o recuperare 100% pentru cazuri grave ca Andreea

O clinica privată din ţară, care acceptase iniţial să o preia, s-a răzgandit. Speranţa a venit din Germania, însă costurile sunt uriase.

60.000 de euro pentru primele 56 de zile de recuperare plus 15.000 de euro, pentru transportul aerian. Pentru recuperare completă, Andreea are nevoie de cel puţin 6 luni de tratament.

Andreea are nevoie de ajutorul nostru pentru a strânge urgent 75 de mii de euro, pentru primele doua luni de recuperare.

Putem fi şi noi parte din aceasta poveste aducând un strop de speranţă. Donând o suma cât de mică o putem ajuta pe Andreea să ajungă într-un spital din străinatate, unde recuperarea ei este posibilă.

Şi, cine ştie, poate într-o zi, medicul Andreea Iordachescu va salva la rândul ei… o viaţa în cumpănă.

Banca Românească

RO22BRMA0242019710700038 (lei)

RO11BRMA0999100074105959 (euro)

cod SWIFT: BRMAROBUXXX

Titular: Mihai Andi Iordachescu

Povestea Andreei, miracolul de la terapie intesivă, pe larg, în materialul de mai jos.

