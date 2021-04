Confruntarea anului la Sinteza Zilei: Iulian Capsali şi dr. Adina Alberts vs dr. Radu Ţincu şi dr. Laura Zarafin

Are dreptate doctorița Alberts, care crede că soluția de a scăpa de infectări este medicina tradițională chineză combinată cu metode clasice de tratament? Sau dreptatea este la doctorii Ţincu şi Zarafin care pledează pentru protecție, vaccin și tratamentele folosite acum în ATI-uri și spitale?

Vaccinul este o soluţie pentru ieşirea din pandemie?

Iulian Capsali, despre protestele din ţară: "Este o revoluţie a tinerilor. Soluţia este imunizarea în masă"

"Nu sunt oameni care apar tot timpul la protest sunt oameni care au ieșit pentru prima oară, tineri, sau unii dintre ei cred că abia au terminat liceul, sau sunt la liceul. Faptul că sunt proteste în peste 70 de localități și suntem considerați teroriști de către Domnul Cîțu. La mulți ani, de ziua lui. Sper să îşi dea demisia cât mai curând posibil pentru că este un caz special. Soluţia este imunizarea colectivă. Cunosc persoane care au purtat şi câte două măști şi mânuși şi tot s-au infectat", a spus liderul protestelor la Bucureşti Iulian Capsali.

Laura Zarafin, medic ATI Spital Colentina: "Virusul există! Infectările se produc acolo unde laşi garda jos"

"Există restricții absurde și există restricții care sunt impuse de logica bunului simț. Virusul acesta există. Este clar ca este ceva cu care noi nu ne-am mai confruntat până acum și vă spune un medic care are 30 de ani vechime și care vede de un an numai forme critice.

De ce este diferit? Pentru că în momentul în care intră vezi pacientul când ajunge la o limită, saturația în loc să crească scade. Deși am fost preveniți de colegii noștri italieni, până când nu am văzut cu ochii noștri nu am crezut acest lucru.

Restricțiile absurde, după părerea mea. Este normal să faci sport în aer liber, este normal să te plimbi pe malul mării, este normal să lași copiii la școală unde este un mediu controlat,cu măsurile de protecție corespunzătoare dar cu aerisire în anumite intervale. Soluția este să se adopte măsuri de bun simț."

Se merge într-o direcție complet greșită în momentul în care îți acuzi medicii. De aceea nu a fost o invitație, veniți voi în locul nostru, a fost o invitație făcută cu drag, să vină să vadă cu ochii lor, pentru că noi nu avem cum să descriem în cuvinte ceea ce vedem", a spus medicul Laura Zarafin.

Dr. Adina Alberts: "Cei care decid sa se vaccineze sunt material de studiu”

"Mă deranjează la vaccin că nu cunoaştem reacţiile adverse la distanţă. Faptul că toţi, absolut toţi suntem cobai. Cei care decid să se vaccineze sunt material de studiu. Faptul că acest vaccin este experimental şi este în studiu până în 2023, toţi suntem materiale de studiu. Campania de promovare a vaccinării nu a inclus aceasta informaţie. Au apărut medici foarte cunoscuţi care au spus că aceasta campanie este sigura şi este o mare minciună", a spus dr. Alberts

Dr. Radu Țincu vs. Adina Alberts, schimb de replici tăioase despre Invermectină si tratarea pacienților COVID-19: Sunteți dezinformat/ Mă bucur ca m-ați luminat dumneavoastră

"S-a vorbit iar despre Invermectina și vrea să clarificăm un pic lucrurile. Sunt patru entități internaționale care nu o recomandă în cazul pacienților COVID-19 decât în studii clinice.", a spus Radu Țincu la Sinteza Zilei, după ce Adina Alberts a susținut că Ivermectina ar trebui introdusă în protocolul de tratament pentru pacienții COVID-19 din România.

"Autoritatea Federală a Medicamentului (FDA) a emis în februarie o astfel de recomandare: a nu fi utilizată decât în studii clinice." a spus Radu Țincu. Adina Alberts: Nu este adevărat. FDA nu a recomandat asta. A lăsat la latitudinea fiecărui medic dacă o folosește sau nu.

"Agenția Europeană a Medicamentului lansează acum în martie aceeași recomandare. A faptului că Invermectina poate fi folosită doar în studii clinice.

Producătorul medicamentului emite tot în martie recomandare de a nu se folosi decât în studii clinice.

Ieri, OMS, după ce a analizat 16 trailuri clinice, care au înglobat 2400 de pacienți, vine cu recomandarea că Invermectina să se folosească doar în studii clinice, pentru pacienții COVID-19. Și argumentează de ce face această recomandare: pentru că studiile clinice publicate erau pe un număr insuficient de persoane, nu aveau semnificație statistică, nu întruneau criteriile de cercetare științifică, multe din studii erau cu persoane care primeam doze total aleatorii de Invermectina și ulterior erau comparate din punct de vedere statistic.

O să va spun și de ce în studii clinice. Pentru că se fac decât în instituții de cercetare clinico-medicale. E nevoie de o acreditare internațională. Tocmai că să evite anumite erori ale cercetării științifice. Sunt total de acord să demarăm aceste studii clinice." a continuat medicul Țincu explicația.

Dr. Adina Alberts: "Metoda tradițională de obținere a vaccinurilor are peste 150 de ani”

"Sunt de acord cu faptul că un vaccin care nu ar fi fost obținut prin tehnologia AEN nouă, despre care nu cunoaștem nimic, și dacă noi în România am fi avut acces la un vaccin obținut pe cale tradițională.

Sunt de acord cu ideea că va în un vaccin ar putea să ne scoată din pandemie dar să avem acces la un vaccin la care riscurile sunt mai mici pentru că știm tehnologia și metoda tradițională de obținere a vaccinurilor are peste 150 de ani

În China şi India sunt două vaccinuri folosite. Aceste vaccinuri folosesc o proteină Spike obținută nu de către propria noastră celulă musculară și este obținută într-o celulă a unei insecte. Este un mecanism care nu ne face pe noi să producem ceva ce nu ar trebui să producem și anume cu proteina Spike", a explicat dr. Adina Alberts.

