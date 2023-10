Ea este Emma, adolescenta care a supravieţuit masacrelor din Israel: "Am văzut corpuri umane zăcând acolo și gloanțe pe jos. Totul mirosea a moarte"

Emma, o adolescentă de 17 ani, a povestit cum a reuşit să supraviețuiască masacrelor din kibbutz-ul Ra'im, acolo unde mai mulți vecini şi prieteni au fost uciși cu brutalitate de teroriștii Hamas.

"Eu locuiesc în kibbutz-ul Re'im, care este foarte aproape de locul unde s-a ţinut acel festival Nova în aer liber. M-am trezit sâmbăta dimineaţa în sunetul unor explozii. Cumva eram obișnuita cu ele, că sunt frecvente în zonă, însă în acea dimineața erau multe explozii, mult mai puternice decât de obicei. Mi-am chemat părinții, frățiorul, câinele și ne-am închis în adăpost care este și camera mea, după aceea am primit un telefon.

Kibbutz-ul nostru fusese atacat de teroriștii Hamas, așa că am stins toate luminile, am încuiat toate ușile şi am închis toate ferestrele şi ne-am ascuns în adăpost.

N-am scos niciun zgomot, n-am tușit, n-am strănutat, aproape că nici nu mai respiram, de frică să nu se audă vreun sunet.

Mama era lângă ușă şi ținea de clanță, în caz că cineva voia să intre. În exterior se auzeau focuri de armă, iar pe grupurile de WhatsApp oamenii anunțau că sunt atacaţi şi cereau ajutor. Oamenii implorau să fie ajutați pentru că se aflau în alte kibbutz-uri unde erau atacaţi.

"Teroriştii Hamas au atacat mai multe kibbutz-uri, iar oamenii implorau pentru ajutor"

Cineva anunța cum fratele lui a fost ucis. Era vorba de unul din vecinii mei şi atunci am înţeles cât este de gravă situaţia.

Din cauza șocului, pentru că erau explozii şi focuri de armă diferite de cele cu care eram obișnuiți, fratele meu a început să plângă. Am stat în acel adăpost timp de 12 ore fără hrană, fără nimic și eram în contact cu prietenii pe chat.

Un alt prieten mi-a spus că locuinţa lui a fost incendiată și era mai sigur pentru el să stea afară decât înăuntru. Altul mi-a spus că maşina sa a fost complet distrusă şi a trebuit să fugă imediat din zonă, fiind la un pas să fie prins de teroriști.

A fost înfricoșător şi eram foarte îngrijorată pentru prieteni mei care se aflau afară în bătaia focurilor. Din fericire, toţi sunt acum evacuaţi şi sunt în siguranţă.

După cele 12 ore mama a ieşit din adăpost şi a mers să aducă ceva de mâncare şi am a mai stat acolo până a doua zi când a venit armata israeliană care a intrat în fiecare locuință pentru a căuta teroriștii.

"Totul în jur era înfricoșător! În viața mea n-am simțit o asemenea frică"

Ne-a fost un pic teamă pentru că ştiam că teroriștii obișnuiesc să se mai deghizeze în soldați, în uniformele armate israeliene. De aceea nu eram chiar sigur dacă putem avea încredere. Totuși le-am deschis ușa, ne-au asigurat că totul e în regulă, iar a doua zi în jurul orei 11:00 am fost evacuaţi din kibbutz.

Când am ieşit afară am văzut mașini arzând și case distruse. Erau multe gloanțe pe jos şi chiar şi o grenadă intactă acolo de care m-am temut să nu explodeze chiar atunci când treceam pe lângă ea.

Mama era foarte stresată şi a decis să nu plecăm cu maşina că pericolul încă persistă. Am anunţat armata de acea grenadă şi au neutralizat-o imediat. Totul în jur era înfricoșător! În viața mea n-am simțit o asemenea frică!

"Am văzut corpuri umane zăcând acolo și gloanțe pe jos. Totul mirosea a moarte"

Ne-am urcat din nou în mașină şi am plecat pe un drum lung şi înțesat cu maşini, unele dintre ele complet distruse sau incendiate. Unele încă mai ardeau, altele erau îngrămădite, lovite unele de altele, unele peste altele. Am văzut corpuri umane zăcând acolo și gloanțe pe jos. Am închis ochii pentru că nu am n-am mai putut suporta la un moment dat.

Totul în jur mirosea îngrozitor, mirosea a moarte şi la un moment dat am rugat-o pe mama să închidă geamurile la mașină, pe care le-a lăsat deschise ca să auzim mai bine alarmele sau atacurile pentru a fugi pe jos.

"A fost ceva îngrozitor. Mulţi dintre prietenii mei au fost uciși. Tineri, părinți şi copii"

Acum suntem în Beer Șeva, un oraş din Israel, la mătuşa mea. Ulterior am primit informaţii despre cei care au fost ucişi şi cei care au fost răpiţi din kibbutz.

De exemplu, unul din vecinii noştri a fost împuşcat în cap, în timp ce dormea. El locuia vizavi de noi. Alţi vecini au fost uciși în faţa copiilor lor. Un alt vecin a spus că nepotul său a fost ucis. Mulţi tineri care locuiau acolo au fost uciși, oameni pe care îi cunoșteam personal.

De asemenea, şi o colegă de clasă a fost ucisă alături de tatăl ei, care era paznic la școala unde învățam împreună. Fratele meu a aflat apoi că şi profesorul său de fizică a fost ucis de teroriști. A fost ceva îngrozitor", a spus Emma, adolescenta de 17 ani, care a supraviețuit masacrelor din kibbutz-ul Re'im, atacat de teroriștii Hamas, la Antena 3 CNN.