Medicul Cătălin Cîrstoveanu, îngerul copiilor născuți prematur: "În doi ani, în România au murit 55 de copii pe listele de aşteptare"

Îl doare ca în țara lui, zeci de copii mor pe liste de așteptare pentru ca spitalele nu au locuri și nici suficienţi specialişti să-i salveze.

E și motivul pentru care face sute de zboruri spre Italia cu cele mai grave cazuri. Cu priceperea și devotamentul lui întoarce viețile a mii de copii. Ofertat de spitale mari din străinătate, Cătălin Cîrstoveanu a ales să facă imposibilul în țara lui. Iar Dumnezeu îl ajută.

Cătălin Cîrstoveanu, îngerul copiilor născuți prematur

I se spune Îngerul Copiilor. Și nu întâmplător, pentru că în inima doctorului Cătălin Cîrstoveanu bat într-un acord deplin știința și credința, dorința uriașă de a face bine și forța parcă neomenească de a nu se lăsa doborât.

Deși obstacole a avut cât pentru zece vieți, Cătălin Cîrstoveanu nu se văicărește și nu se oprește. A întors viața pentru mii de copii prea fragili să lupte singuri.

„E în primul rând prețuirea şi dragostea pentru semeni, pentru apropiat, pentru viaţa, ne place să avem o conștiința curată, facem tot ce se poate, tot ce trebuie, iar când îți propui lucrul asta, lucrurile se complica rău de tot

De multe ori discutam intre noi – Domnule, dar daca ar fi copilul tău ce ai face? E clar că ai face – te urci în avion, stai până noaptea, mai stai şi a doua zi, şi a treia, cat se poate la nivelul nostru al cunoștințelor, al capacității fizice, intelectuale, e tot ceea ce încercăm să dam, nu suntem deloc perfecți", spune medicul Cătălin Cîrstoveanu.

Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie Bucureşti

Așa imperfect, medicul a reușit imposibilul. Cu multă muncă, dar hotărât să-și vadă visul cu ochii, medicul a transformat Secția de terapie intensivă nou născuți de la Spitalul Marie Curie din Capitală într-o insulă de speranță. E cea mai modernă secție de acest fel din Europa.

„Suntem vreo 70 de oameni în total, suntem cea mai mare secție din spital şi una dintre cele mai mari secție de chirurgie neonatală, reanimare din Europa, nu exista așa ceva concentrat şi avem toate cazurile, operați pe inima, torace, probleme complicate, de prin toate părțile tarii. Ma uit în urma, din 2001 am început să creștem cred că m-am nimerit la locul potrivit", mai spune medicul Cătălin Cîrstoveanu.

Nu medicina l-a ales pe Cătălin Cîrstoveanu, ci el a ales medicina. Și nu o dată. De patru ori a dat admitere până să intre la facultate. Neobișnuit de perseverent încă din tinerețe, viitorul medic Cîrstoveanu avea însă o promisiune sacră de împlinit. Una care i-a decis destinul.

După chinul admiterii, viața medicului Cîrstoveanu a luat alta turnură. Nu era doar student la Medicină, ci și protector de familie, soț și tată de băiat. Un băiat care mai târziu avea să-i calce pe urme spre Medicină.

Norocul medicului Cîrstoveanu s-a schimbat însă când a ajuns la pregătire în America, în perioada rezidențialului.

Ar fi putut să rămână în Statele Unite. Ar fi putut să meargă în Marea Britanie sau în Italia. De oferte nu a dus lipsă.

Doctorul Cătălin Cîrstoveanu a reușit imposibilul

La București însă, lipsurile erau de neimaginat în spital. Halatul de medic venea cu responsabilități și probleme la care a ştiut să găsească soluții...ingenioase.

"Nu aveam apă sa punem în aparatele de ventilat mecanic, noi produceam apă distilată în spital, luam cu seringa dintr-un recipient în altul, un fel de bălăceală. Era o improvizaţie. Am rugat o firmă mare, străină, care şi-a făcut fabrică în România, faceti apă. Şi au făcut apă. Pentru mine a fost o victorie că am făcut în România şi m-am şi pozat cu sticla aia de apă, îmi aduc aminte. Puneam mâna pe incubatoare şi mă curentam şi eu uneori. Erau fire pe jos, mai curgea apa , era un haos. Nu aveam aparate cu baterii de rezervă, şi într-o seară a luat foc priza şi s-a dus şi copilul. Mi-am fotografiat priza, îmi aduc aminte, şi mi-am zis: Într-o zi o să am super instalaţii electrice în spitalul meu", a mărturisit medicul Cîrstoveanu.

Și a avut. Și instalatii electrice, și aparatură performantă. Nu cumpărată de stat, ci adusă cu tirul din Belfast, unde Cătălin Cîrstoveanu a lucrat timp de tre luni.

Încet-încet a construit întreaga secție de Terapie Intensivă de la Marie Curie. A extins-o și a modernizat-o din donații. A dat statului o adevărată lecție de investiție în sănătatea copiilor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal