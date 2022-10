Ce face renumitul neurochirug Vlad Ciurea când e obosit. "Asta mă trezeşte, mă activează!"

Deshidratarea este un distrugător pentru creier, a arătat renumitul neurochirug Vlad Ciurea la Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Creierul plutește în apă. Noi plutim în apă. Deci trebuie să-i dau apă! Toate membranele, mucoasele, celulele, toate plutesc în apă (...). Aşa cum corpul uman cere duș, așa și creierul cere apă. El nu spune de sete, el este obosit.

De ce picotește? Că nu i-ai dat apă destulă", a spus Vlad Ciurea la Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea.

Medicul spune că apelează la un truc pentru activarea creierului - bea apă cu gheaţă atunci când este obosit. "Asta mă trezeşte, mă activează", a dezvăluit Vlad Ciurea.

Alexandru Vlad Ciurea, specialist în Neurologie, spune că s-a luptat cu depresia în urmă cu câţiva ani.

Întrebat cum a jonglat atunci cu optimismul de acum, Vlad Ciurea spune că s-a autoeducat.

Vlad Ciurea: "Creierul meu s-a clătinat"

"M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate. Trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies!

Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem.

Și munca m-a scos. Munca m-a scos din impas", a dezvăluit Vlad Ciurea, recent, la Antena 3 CNN.