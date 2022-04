Părintele Vasile Ioana, încurajare pentru cei care se simt singuri de Paşte: "Iadul este însingurarea, nu singurătatea"

În preajma Sărbătorilor, sentimentul de singuratate este mai puternic, iar o parte din oameni trăiesc un sentiment profund de tristeţe.

Părintele Vasile Ioana a oferit interviu înainte de Învierea Domnului, în exclusivitate la Antena 3, unde a vorbit despre iubire şi Dumnezeu, dar şi despre generozitatea pe care trebuie să o avem faţă de semenii noştri.

Invitat în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", părintele Vasile Ioana a vorbit cu Mihai Gâdea despre povestea emoţionantă a unei bătrâne, văduvă de şase ani, care se descurcă foarte greu financiar. Deşi este singură, femeia este foarte credincioasă, dar mai ales generoasă.

"Tanti Lenuţa este românul prin excelenţă, o inimă mare. Românul este cel care se descurcă şi cel care în aparenţă spune că e greu. Eu mă uit în spatele cuvintelor. Tanti Lenuţa a spus la jumătatea interviului - "Când ies din casă sunt cu Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu". Deci ea nu era singură de fapt, atrăgea atenţia.

Românul nu poate să trăiască fără să ofere. Ea se simţea bine atunci când dăruia. Bunica mea Anica, la fel ca tanti spunea: Aoleu, a trecut ziua şi nu am dat ceva şi tăia două felii de cozonac şi ieşea să le ofere în drum, lângă Câmpina, unde am crescut. Venea apoi în casă şi spunea: "Am reuşit astăzi să fac o faptă bună"

Deci cumva, românul are în adâncul sufletului lui câteva atribute. Vreau să spun că pandemia le-a scos şi mai frumos la lumină, ca florile. Dragostea de oameni şi puterea de a te descurca, de a te adapta oricărei situaţii. Această femeie este România. Ea este puternică. Nouă ne place să ne plângem. Dumnezeu este în smerenie, este în necaz. Dacă ai înţeles rostul necazului şi această femeie ne-a arătat, că deşi ea aparent spunea aşa, puterea era cu ea, ea era echilibrată, avea drumurile stabilite. Deci femeia asta nu trăia un iad.

Vasile Ioana: "Iadul este însigurarea, nu singurătatea"

(...) Noi românii avem de la Dumnezeu un har mare, puternic. Românul are puterea de a se adapta. Simt că fiecare dintre cei care au vărsat o lacrimă în seara asta văzând materialul acesta au înţeles că această femeie este România (...)

Haideţi ca în această noapte să ne amintim de bătrânele acestea minunate, de mamele acestea minunate, care nu au nevoie decât de sărut-mâna mamă dragă, îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, că aşa se întoarce cercul. Te-a purtat în braţe, te-a purtat la sânul ei, nu ai putut să trăieşti fără ea şi la finalul vieţii ei, o porţi tu în braţe. Aşa ar fi bine.", a spus părinele Vasile Ioana, în exclusivitate la Sinteza Zilei.

InterviuL complet îl puteţi urmări în materialul video de mai sus.