Anatol Șalaru, după victoria PAS în alegeri: „Rusia va continua să încerce destabilizarea, dar partida pro-rusă scade, nu are lideri”

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova. Foto: Facebook/ Anatol Salaru

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că nu vor urma proteste violente la Chișinău după victoria pro-europenilor în alegerile de duminică. Acesta a precizat că afirmațiile făcute de Igor Dodon reprezintă o „victimizare” a fostului președinte după pierderea alegerilor, dar și o formă de justificare în fața Rusiei. În ceea ce privește Federația Rusă, Anatol Șalaru este convins că Moscova va continua să încerce destabilizarea Republicii Moldova, dar consideră că aceasta a fost ultima luptă „serioasă” pe care Kremlinul a putut-o duce cu sprijinul unor parteneri de la Chișinău.

Fostul ministru al Apărării a mai spus că pro-rușii își pierd influența, se confruntă cu o criză de lideri și a apreciat că mulți dintre ei vor părăsi țara, în timp ce alții vor da socoteală în fața justiției.

Anatol Șalaru a declarat că la protestele anunțate de Igor Dodon la Chișinău au fost mai mulți jurnaliști decât protestatari.

„Am asistat un protest foarte ciudat, la care au venit mai mulți ziariști decât protestatari, iar cei care erau au venit să-l condamne pe Dodon. A eșuat protestul lui, a eșuat protestul de aseară de la Comisia Electorală Centrală, când a cerut de la serverele din interior să numere corect voturile. Probabil că Dodon și Tarlev nu știu că de mulți ani nu se mai numără manual voturi, există niște softuri, niște servere, care fac totul automat. Este exclusă implicarea cuiva din afară”, a spus fostul ministru moldovean al Apărării.

Anatol Șalaru l-a acuzat pe fostul președinte al Republicii Moldova că se victimizează și a făcut un inventar al eșecurilor înregistrate de Moscova la Chișinău.

„Dodon trebuie să se victimizeze, a anunțat de ieri acest miting pentru azi pentru că știa că va pierde alegerile. Trebuie să se victimizeze, să spună Rusiei „uite, am fost copleșit numeric de armata NATO care se află în Ucraina și România și pentru pace am zis să pierd alegerile”.

De fapt, Rusia a înregistrat a patra sau a cincea înfrângere consecutivă. Prima a fost când Maia Sandu a câștigat primul mandat, apoi PAS în 2021 a câștigat 63% din mandatele din Parlament, a fost referendumul pe care Rusia le-a pierdut, alegerle prezidențiale câștigate de Maia Sandu și alegerile parlamentare în urma cărora PAS va avea minim 55 de mandate în Parlament din 101 și va continua parcursul european. Cetățenii Republicii Moldova nu au delegat alte partide cu care PAS să facă alianță”, a explicat Anatol Șalaru la Antena 3 CNN.

Fostul ministru al Apărării a precizat că Rusia își va lua un timp să își reevalueze forțele, dar va continua încercările de destabilizare.

„S-a terminat cu aceste proteste violente, au și ei nevoie de o perioadă să își revină, oamenii nu merg după perdanți. Rusia va continua pentru că Rusia nu știe să facă altceva. Asta e partea lor preferată, mai ales după ce timp de o săptămână propaganda rusă a vorbit că România, Polonia, Ucraina, Republica Moldova sunt consumabile și le pot sacrifica oricând cer interesele Rusiei. Rusia va încerca să își reevalueze forțele, partenerii din Republica Moldova, va încerca să continue această destabilizare.

Dar a fost ultima luptă serioasă pe care a putut-o da, cu mai mulți parteneri pe care i-a avut în Moldova. Unii din ei vor pleca, alții vor fi condamnați pentru diferite infracțiuni și partida pro-rusă scade din ce în ce mai mult și marea lor problemă este lipsa liderilor”, a explicat Anatol Șalaru.

Aliatul lui George Simion și-ar putea pierde locurile în Parlament

Fostul ministru al Apărării a vorbit și despre Vasile Costiuc, un aliat și apropiat al președintelui AUR, George Simion, al cărui partid a reușit să intre în Parlament. Însă tocmai această relație cu liderul AUR ar putea să-l coste mandatele obținute.

„Da, oamenii au înțeles că este promovat de anumite rețele cu atât mai mult cu cât în această campanie electorală el a refuzat orice dezbatere. El nu a fost la nicio dezbatere, a mers ca Călin Georgescu și George Simion din România.

Azi a fost depusă o contestație la Curtea Electorală Centrală pentru a fi scos din aceste alegeri și s-a cerut invalidarea mandatelor pe care le-a câștigat deoarece s-a afișat în această campanie electorală cu un politician străin, George Simion. Legislația Republicii Moldova interzice implicarea în campania electorală a politicienilor străini.

Am înțeles că George Simion s-a implicat direct în această campanie, există riscul să-și piardă mandatele”, a explicat Șalaru.

Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, e cotat cu 5,6% din voturile alegătorilor moldoveni.