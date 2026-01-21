Ce înseamnă autonomia Groenlandei față de Danemarca

2 minute de citit Publicat la 07:30 21 Ian 2026 Modificat la 07:30 21 Ian 2026

Danemarca a avut atât Groenlanda, cât și Insulele Feroe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, se bucură de un statut de autonomie extinsă față de Danemarca, însă relațiile internaționale și interesul crescut al Statelor Unite complică scena politică și economică. Autonomia oferă guvernului local puteri largi, dar Danemarca rămâne implicată în chestiuni majore, iar SUA urmărește accesul la resursele strategice ale insulei.

Danemarca a avut atât Groenlanda, cât și Insulele Feroe. Groenlanda a intrat sub control danez începând cu colonizarea efectivă din 1721 și a rămas colonie daneză până în 1953, după care a primit autoguvernare, păstrând totuși legătura cu Danemarca. Insulele Feroe au fost inițial sub Norvegia, iar după unirea cu Danemarca în 1380 au trecut sub coroana daneză. În prezent, atât Groenlanda, cât și Insulele Feroe au autonomie largă, dar rămân teritorii ale Regatului Danemarcei.

Groenlanda este teritoriu autonom și are guvern propriu

Groenlanda a obținut autonomia extinsă după un referendum istoric în care cetățenii au votat pentru autoguvernare.

Asta înseamnă că insula își poate administra propriile instituții, legislația internă, educația, sănătatea, infrastructura și exploatarea resurselor naturale. Guvernul local, condus de un premier, are libertatea de a lua decizii economice importante și de a atrage investiții, de exemplu în minerit, petrol sau energie regenerabilă.

Autonomia nu înseamnă, însă, independență totală: Groenlanda rămâne oficial parte a Regatului Danemarcei, iar cetățenii săi dețin cetățenie daneză.

Totodată, insula primește subvenții anuale de la Copenhaga, care acoperă o parte semnificativă din bugetul local, menținând o legătură economică importantă.

Această autonomie extinsă este văzută de mulți ca un pas intermediar spre independență completă, dar procesul este gradual și presupune consolidarea infrastructurii, economiei și a capacității administrative a Groenlandei.

Cum se implică Regatul Danemarcei în guvernare

Deși guvernul local are puteri largi, Danemarca rămâne responsabilă pentru politica externă, apărare și cetățenie.

Aceasta înseamnă că orice tratat internațional, investiție strategică sau acord militar trebuie să fie coordonat cu autoritățile daneze. În practică, Danemarca are un cuvânt decisiv în relațiile internaționale și securitatea insulei, inclusiv în ceea ce privește prezența forțelor militare străine.

De asemenea, Danemarca continuă să ofere suport financiar Groenlandei, care depinde încă de subvenții pentru a-și acoperi cheltuielile publice. Această dependență economică limitează într-o anumită măsură libertatea decizională completă a guvernului local, chiar dacă acesta controlează dezvoltarea internă și resursele naturale.

În trecut, orice tentativă de influență externă directă asupra insulei, fără acordul Danemarcei, a fost întâmpinată cu proteste atât în Groenlanda, cât și în Copenhaga, evidențiind importanța rolului Regatului Danemarcei în guvernarea insulei.

Ce vrea SUA să facă în Groenlanda

Interesul Statelor Unite pentru Groenlanda a crescut dramatic datorită poziției strategice în Arctica și resurselor naturale bogate, cum ar fi mineralele rare, petrolul, gazul și depozitele de apă dulce.

Președintele american Donald Trump a luat în calcul scenarii controversate, precum închirierea insulei pentru 99 de ani sau chiar achiziționarea ei, pentru a securiza aceste resurse și pentru a consolida prezența militară americană în regiune.

Propunerile SUA au provocat reacții puternice. Autoritățile groenlandeze și cele daneze au respins ideea, iar cetățenii insulei au protestat masiv, subliniind că aleg legătura cu Danemarca și nu vor să fie transformați într-un obiect de tranzacție geopolitică. Premierul Groenlandei a reiterat că orice decizie privind suveranitatea insulei trebuie să fie luată de locuitori și de guvernul lor, nu de puteri externe.

Interesul american reflectă importanța strategică a insulei: Groenlanda se află aproape de rutele maritime arctice emergente și este un punct cheie pentru supraveghere militară și acces la resurse minerale esențiale pentru tehnologie și energie.

În acest context, autonomia Groenlandei devine un factor crucial, pentru că asigură că insula poate lua propriile decizii, dar totodată trebuie să negocieze cu Danemarca și să gestioneze presiunile internaționale.