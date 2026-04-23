Cea mai mare rafinărie din Europa a crescut producţia de combustibil pentru avioane până la nivelul maxim. Ce țări aprovizionează

Pernis, cea mai mare rafinărie din Europa, în Rotterdam, aparține Shell. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cea mai mare rafinărie din Europa lucrează la capacitate maximă pentru a produce combustibil pentru avioane, în contextul în care se intensifică îngrijorările că războiul din Orientul Mijlociu va duce la penurie, transmite Bloomberg.

Rafinăria Pernis a grupului anglo-olandez Shell Plc funcţionează în regim de „producţie maximă de combustibil pentru avioane”, a declarat miercuri la Rotterdam, Frans Everts, şeful diviziei olandeze a grupului. „Este foarte clar că fiecare rafinărie din Europa produce la maximum combustibil pentru avioane”, a adăugat Everts.

Europa este puternic dependentă de importurile de combustibil pentru avioane şi acum nu mai beneficiază de principalul furnizor, deoarece aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz este blocată.

Ce țări și aeroporturi din Europa aprovizionează rafinăria Pernis

Compania aeriană olandeză KLM a informat că va opera mai puţine zboruri de pe aeroportul Schipol din Amsterdam, care este aprovizionat de rafinăria Pernis.

La rândul său, Lufthansa AG a anunţat săptămâna aceasta că va elimina o parte din zborurile programate în această vară pentru a face economii de combustibil.

Rafinăria Pernis aprovizionează, de asemenea, pieţele din Marea Britanie şi Germania.

Grupul Shell a trebuit să caute alternative la ţiţeiul din Orientul Mijlociu, unde unii dintre cei mai mari producători de petrol din lume au fost forţaţi să reducă producţia din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz. Închiderea aproape completă a acestei strâmtori a blocat milioane de barili de ţiţei de la sfârşitul lunii februarie.

„Ne uităm la surse diferite, iar piaţa, desigur, trebuie să se reorienteze complet. Avem o prezenţă globală şi, prin urmare, şi capacitatea de a identifica oportunităţi”, a precizat Everts. El a făcut aceste declaraţii cu prilejul debutului lucrărilor de construcţie la uzina Holland Hydrogen 1, care va produce aşa-numitul hidrogen verde.

Pernis este cea mai mare rafinărie din Europa, cu o capacitate de a procesa aproximativ 400.000 de barili de ţiţei pe zi. Aceasta este conectată la un important complex chimic, Moerdijk, unde se derulează lucrări de modernizare. Grupul Shell modernizează două turbine care funcţionează pe gaze naturale pentru a funcţiona pe electricitate, a spus Everts.