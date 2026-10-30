Ciudatul calcul matematic care arată cum a convins Trump Venezuela să „ofere” petrol Statelor Unite. Nici la Caracas nu s-a știut

Președintele Donald Trump a făcut săptămâna aceasta un anunț neobișnuit și anume că Venezuela le-a oferit Statelor Unite, cadou, un milion de barili de petrol. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a făcut săptămâna aceasta un anunț neobișnuit și anume că Venezuela le-a oferit Statelor Unite, cadou, un milion de barili de petrol, fără ca acest lucru să-i coste un cent pe contribuabilii americani. Anunțul de marți pare să fi surprins una dintre părțile importante ale înțelegerii, chiar pe producătorul petrolului venezuelean, scrie CNN.

North American Blue Energy Partners (NABEP), partenerul guvernului american într-o investiție petrolieră majoră în Venezuela, a anunțat inițial, marți, că Statele Unite au cumpărat cei un milion de barili, chiar dacă la un preț mult redus. După ce Trump a spus că petrolul este gratuit, NABEP și-a modificat comunicatul pentru a relua mesajul președintelui, în sensul că petrolul va ajunge într-un port din Texas fără niciun cost pentru contribuabilul american.

Tehnic, ambele declarații erau corecte: Venezuela chiar le face Statelor Unite un cadou consistent sub formă de petrol.

Iar cadoul este chiar mai mare decât cei un milion de barili "gratuiți".

Ce a spus Trump

Trump a anunțat "cadoul" în drum spre un miting electoral la Corpus Christi, în Texas, unde urma să vorbească despre petrolierele care aduceau în port primele rezultate ale parteneriatului NABEP din Venezuela.

"Am preluat Venezuela cu mare succes, iar ei mi-au trimis cadou un vapor încărcat cu un milion de barili de petrol, pe care îl dau Statelor Unite ale Americii", le-a spus Trump jurnaliștilor.

Nu era o figură de stil. Petrolul va fi gratuit pentru contribuabilii americani, a scris ulterior Trump într-o postare pe Truth Social.

„Datorită relației noastre reînnoite cu Venezuela, care s-a dovedit a fi una cu adevărat excelentă, petrolul este furnizat Statelor Unite fără niciun cost pentru contribuabilul american”, a scris președintele.

La mitingul de marți seară, Trump a afirmat că operațiunea militară americană din ianuarie, care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro, a reprezentat „cea mai mare victorie petrolieră din istorie”.

"Vedeți vaporul acela de acolo? Are la bord un milion de barili de petrol din Venezuela și sărbătorim", a spus Trump. "Învingătorului îi aparține prada, nu?"

Cum funcționează calculul

Printr-un acord semnat în august, pe care Casa Albă l-a numit "cea mai mare înțelegere petrolieră din istoria lumii", Pentagonul a preluat o participație în compania care deține NABEP, al doilea cel mai mare producător privat de petrol din Venezuela. Proprietarul NABEP este controlat de familia lui Alejandro Betancourt López, un controversat om de afaceri internațional stabilit în Marea Britanie.

Potrivit acordului, Departamentul de Stat al SUA are dreptul de a cumpăra primele 20% din petrolul produs de NABEP în Venezuela la prețul de 30 de dolari pe baril, adică la costul de producție. Prețul este considerabil mai mic decât cel pe care l-ar putea obține petrolul pe piața liberă.

NABEP a anunțat marți că primele rezultate ale asocierii cu guvernul american vor sosi la Corpus Christi la bordul a două tancuri petroliere.

"Încărcătura face parte din dreptul guvernului SUA de a cumpăra 20% din producția NABEP la cost, fără adaos, prevedere inclusă în acordul încheiat în august de companie cu Departamentele de Stat și de Război ale SUA", a transmis NABEP într-un comunicat.

Mai târziu în aceeași zi, compania și-a actualizat comunicatul.

"Pentru a marca caracterul istoric al acordului dintre NABEP și noul său cumpărător principal, guvernul Statelor Unite, NABEP a livrat primul milion de barili de petrol fără niciun cost pentru contribuabilul american", a adăugat compania în versiunea modificată.

Cum este posibil acest lucru

NABEP a acceptat să livreze cei un milion de barili fără plată în avans. Compania își va recupera banii percepând un preț mai mare pentru livrările următoare.

"Încărcătura este livrată în baza unui aranjament comercial prin care valoarea sa este decontată prin ajustarea prețurilor de preluare viitoare, nu printr-o plată în numerar în avans", a explicat o persoană familiarizată cu termenii acordului.

Cu alte cuvinte, primul milion de barili a fost vândut Statelor Unite la 0 dolari pe baril. Compania își va recupera costurile prin plăți amânate. De exemplu, următorul milion de barili ar putea fi vândut SUA la 60 de dolari pe baril. Astfel, în medie, cele două livrări ar ajunge tot la 30 de dolari pe baril.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a recunoscut că doar primul transport de la NABEP va fi livrat fără costuri pentru contribuabilul american.

Prin urmare, toată lumea a spus adevărul. Petrolul livrat săptămâna aceasta Statelor Unite a fost, tehnic, furnizat fără costuri pentru contribuabilul american. Și a făcut parte dintr-un acord de achiziție cu NABEP stabilit anterior (și ușor modificat marți).

Adevăratul "cadou"

Chiar și la 60 de dolari pe baril, petrolul va ajunge, tehnic, fără costuri pentru contribuabil.

Asta pentru că petrolul venezuelean se vinde cu 80 de dolari pe baril. Așadar, Venezuela va trimite Statelor Unite petrol la un preț mult mai mic decât cel pe care l-ar obține pe piața liberă.

Administrația Trump susține că, fără investiții străine, Venezuela nu și-ar putea valorifica bogăția petrolieră. Iar acordul, indiferent de prețul petrolului, va susține locuri de muncă în Venezuela.

Argumentul poate fi valabil. Regimurile socialiste din Venezuela au lăsat infrastructura petrolieră să se degradeze în ultimele decenii, reducând capacitatea de producție a țării la aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi, față de peste 3 milioane de barili în anii ‘90.

Criticii spun însă că extragerea de petrol ieftin de către SUA și revânzarea lui cu un profit mare este, în cel mai bun caz, o imagine proastă, iar în cel mai rău caz, o formă de exploatare.

"Președintele Trump a ascuns în mod deliberat detaliile schemei sale petroliere din Venezuela" a declarat pentru CNN congresmanul democrat de Illinois Dan Casten, un critic vehement al politicii administrației față de Venezuela. "Încă nu știm exact câți bani sunt implicați și unde ajung acești bani."

Trump a susținut însă dintotdeauna că petrolul Venezuelei este la dispoziția Americii.

Pe 3 ianuarie, când a anunțat capturarea lui Maduro, Trump a declarat că operațiunea militară a vizat securizarea resurselor Venezuelei, esențiale pentru prosperitatea Americii.

"Viitorul va fi determinat de capacitatea de a proteja comerțul, teritoriul și resursele care sunt esențiale pentru securitatea națională", a spus Trump. "Acestea sunt esențiale pentru securitatea noastră națională. La fel ca tarifele vamale, care ne-au îmbogățit țara și ne-au întărit securitatea națională, mai mult ca niciodată. Acestea sunt legile de fier care au determinat întotdeauna puterea la nivel global. Și așa vom continua."