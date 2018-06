Discuții cruciale pentru românii din Marea Britanie

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a avut luni întâlniri cu oficialităţi guvernamentale britanice, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, în cadrul vizitei efectuate în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în marja Galei "100 pentru Centenar" de la Londra, informează un comunicat transmis AGERPRES.



Împreună cu ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii, Dan Mihalache, ministrul Intotero a efectuat o deplasare la Brent, unde este concentrată cea mai numeroasă comunitate românească din Regatul Unit - aproximativ 80.000 de conaţionali, arată sursa citată.



Demnitarul a avut o întrevedere cu primarul Arshad Mahmood şi cu liderul Consiliului, Muhammed Butt, principalele teme de discuţie fiind situaţia comunităţii româneşti, precum şi aspecte sociale şi de integrare.



Natalia Intotero "a prezentat modalităţile prin care MRP vrea să le ofere cât mai mult sprijin românilor de peste hotare, să îi ajute să dezvolte proiecte în beneficiul comunităţii, pentru păstrarea tradiţiilor, a culturii, a spiritualităţii, a identităţii şi limbii române", arată comunicatul citat. Ministrul s-a referit şi la succesul cu care au fost implementate, la nivelul mai multor state europene, cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească şi şi-a exprimat dorinţa ca în viitor acest program să se extindă, în beneficiul cât mai multor copii români.



Ministrul a vizitat apoi Biroul de Eliberare de Titluri de Călătorie amenajat la Brent Civic Centre.



"Am apreciat deschiderea de care autorităţile locale dau dovadă faţă de comunitatea românească. O dovadă a acestei deschideri este chiar autorizarea înfiinţării acestui birou care reprezintă o iniţiativă de mare succes, fiind atât de aproape de românii care s-au stabilit în număr atât de mare în Brent", a spus ministrul, citat în comunicat.



Delegaţia condusă de demnitarul român a avut o întrevedere şi cu lordul Martin John Callanan, ministru de stat în Departamentul pentru ieşirea din Uniunea Europeană. România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene la începutul anul 2019, iar pe durata mandatului de şase luni sunt preconizate finalizarea Brexit şi ieşirea oficială a Marii Britanii din UE.



În context, Natalia Intotero arătat că prioritatea MRP o constituie protejarea drepturilor şi intereselor celor peste 400.000 de cetăţeni români care locuiesc, studiază sau muncesc în Marea Britanie. Ministrul a subliniat că se pune accent pe derularea unor campanii de consultare cu comunitatea românească din Regatul Unit, comunitate direct afectată de Brexit şi care trebuie să fie parte a procesului decizional.



Lordul Callanan a arătat că negocierile de până acum au rezolvat, în mare parte, drepturile cetăţenilor europeni, pe durata perioadei de tranziţie, şi a afirmat că doreşte ca Marea Britanie şi România să aibă şi în viitor o relaţie foarte bună şi sigură. De asemenea, el a făcut referire la iniţiativa recentă a Ministerului de Interne de la Londra, care a prezentat, pe 21 iunie, proiectul privind procedura pentru obţinerea permisului de şedere permanentă după Brexit (Settlement Scheme), precizează sursa citată.



Exploatarea prin muncă şi cazurile de sclavie modernă raportate în Marea Britanie, care au adesea drept victime cetăţeni români, au fost temele principale de pe agenda convorbirilor ministrului Natalia Intotero cu ministrul de stat pentru Imigraţie, Caroline Nokes. Demnitarul şi-a exprimat aprecierea faţă de interesul Guvernului britanic de a stopa fenomenul sclaviei moderne şi s-a referit, de asemenea, la eforturile MRP, prin campania "Informare acasă! Siguranţă în lume!", de a-i face pe cei care pleacă sau vor să plece la lucru în afară să conştientizeze pericolele muncii la negru, să afle cum pot evita capcanele traficanţilor de persoane.



Totodată, ministrul român şi ministrul de stat britanic au evaluat stadiul în care se află Proiectul de Strategie Comună privind Sclavia Modernă (UK-Romania Joint Strategy on Modern Slavery) şi Protocolul din 2014 al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, privind Munca Forţată.



Natalia Intotero şi-a manifestat preocuparea privind viitorul studenţilor români din Marea Britanie. "Avem în jur de 10.000 de studenţi în Regatul Unit şi suntem preocupaţi de statutul lor după Brexit, în special în privinţa taxelor de şcolarizare", a punctat ministrul.



Secretarul de stat Caroline Nokes a salutat faptul că România are un minister pentru românii de peste hotare şi a afirmat că existenţa acestei instituţii facilitează informarea comunităţii româneşti din Marea Britanie. În acest context, cei doi oficiali au convenit să menţină şi în viitor un dialog deschis inclusiv în ce priveşte viitoarea politică pentru imigraţie pe care Guvernul de la Londra o va face publică în perioada următoare, mai arată MRP.