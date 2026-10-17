Două românce conduc echipele de securitate și siguranță AI de la Google. Cine sunt femeile care „șlefuiesc” comportamentul Gemini

Anca Dragan, dr, și Raluca Ada Popa, stg. Sursa foto: UC Berkeley/ Noah Berger

Ieri am participat la IQ Digital Summit Bucharest 2026, unde specialiști români și străini din domeniul inteligenței artificiale au vorbit despre era AI și despre ce înseamnă progresul tehnologic accelerat pentru om și omenire. Cap de afiș al evenimentului a fost Mo Gawdat, fost director al Google X, prezent pentru prima dată în România. Printre momentele care mi-au atras atenția s-a numărat o dezbatere în stil american despre viitorul inteligenței artificiale, în care am aflat o informație care m-a surprins plăcut: două românce conduc zone-cheie de securitate și siguranță pentru modelele AI ale Google, inclusiv Gemini.

O dezbatere despre Paradisul sau Apocalipsa AI

Unul dintre momentele principale ale zilei a fost dezbaterea „Revoluția AI: Paradis sau Apocalipsă?”, organizată după un format de tip Oxbridge, în care participanții au fost nevoiți să-și susțină argumentele în fața publicului, respectând reguli clare.

În premieră pentru un eveniment de business și tehnologie din România, profesioniști cu opinii informate, argumentate și puternice despre revoluția AI s-au confruntat într-un format inspirat de dezbaterile academice britanice, alături de debateri specializați.

Publicul a votat atât înainte, cât și după dezbatere. Ideea a fost simplă: să se vadă dacă argumentele celor două tabere pot schimba felul în care oamenii privesc viitorul omenirii, în paralel cu evoluția accelerată a tehnologiei.

Moțiunea supusă votului a fost: „Accelerarea dezvoltării Inteligenței Artificiale ne va conduce spre o eră a abundenței, nu spre colapsul umanității”.

La final, peste 50% dintre cei prezenți au votat împotriva moțiunii, adică nu au fost de acord cu afirmația că dezvoltarea accelerată a AI ne va conduce spre abundență, mai degrabă decât spre colaps. Rezultatul a arătat că, în ciuda promisiunilor tehnologice, temerile legate de efectele inteligenței artificiale rămân puternice.

Divizia Google/DeepMind care se ocupă de securitatea modelului AI Gemini este condusă de două românce

În tabăra care susținea moțiunea s-a aflat și Andrei Pitiș, antreprenor și specialist în tehnologie. Acesta a povestit că are mulți prieteni printre antreprenorii și inginerii din Silicon Valley și a menționat, printre altele, că divizia Google/DeepMind care se ocupă de securitatea modelului AI Gemini este condusă de două românce.

Am vrut să verific informația și să aflu cine sunt cele două femei, ce funcții ocupă și ce presupune activitatea lor într-un domeniu în care siguranța sistemelor de inteligență artificială a devenit una dintre cele mai importante teme ale industriei.

Am descoperit două nume cu greutate în cercetarea și securitatea tehnologică: Anca Dragan și Raluca Ada Popa. Cele două au expertize diferite, dar complementare, în zona siguranței inteligenței artificiale și a securității informatice.

Anca Dragan, responsabilă de siguranța și comportamentul AI

Anca Dragan este vicepreședinte pentru AI Safety & Behavior la Google DeepMind, potrivit prezentării oficiale a companiei. Este o cercetătoare specializată în robotică, interacțiunea dintre oameni și inteligența artificială și alinierea sistemelor AI la obiectivele și valorile umane.

Dragan este și profesoară asociată în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de la University of California, Berkeley, unde a coordonat cercetări privind colaborarea dintre oameni și sisteme autonome.

La Google DeepMind, ea conduce echipe care lucrează la siguranța modelelor Gemini actuale, dar și la pregătirea pentru generațiile viitoare de inteligență artificială. Activitatea include dezvoltarea unor sisteme care să respecte intențiile utilizatorilor, să evite producerea de prejudicii, să reziste atacurilor adversariale și să gestioneze riscurile asociate unor capabilități tot mai avansate.

Pe scurt, rolul său este să contribuie la dezvoltarea unor sisteme AI care nu doar că sunt capabile să îndeplinească sarcini complexe, ci o fac într-un mod cât mai sigur și mai apropiat de intențiile și valorile oamenilor.

Profilul său academic poate fi consultat pe pagina oficială de la UC Berkeley.

Raluca Ada Popa, expertă în securitate cibernetică și criptografie

A doua româncă este Raluca Ada Popa, care ocupă funcția de Head of Gemini Security la Google DeepMind.

Domeniul său de activitate este diferit, dar complementar celui în care lucrează Anca Dragan. Dacă siguranța AI se concentrează inclusiv pe comportamentul modelelor și pe riscurile pe care acestea le pot genera, securitatea urmărește protejarea sistemelor împotriva exploatării, atacurilor și accesului neautorizat.

Raluca Ada Popa este o cercetătoare recunoscută în domeniul securității informatice și al criptografiei, precum și profesoară asociată la UC Berkeley. Cercetările sale au vizat, printre altele, protejarea datelor și construirea unor sisteme informatice care să limiteze riscurile de securitate.

În contextul modelelor Gemini, securitatea tehnică este esențială pentru că sistemele AI tot mai performante pot fi folosite atât în scopuri legitime, cât și de persoane care încearcă să le exploateze vulnerabilitățile. Protejarea modelelor și a infrastructurii din jurul lor devine, astfel, o componentă importantă a dezvoltării responsabile a inteligenței artificiale.

Ce înseamnă concret securitatea și siguranța unui model precum Gemini

Chiar marți, Pe 13 octombrie 2026, Google a publicat articolul „Developing Gemini 4 Argon responsibly and safely”, semnat chiar de româncele Anca Dragan, în calitate de VP, AI Safety & Behavior, și de Raluca Ada Popa, în calitate de Head of Gemini Security, Google DeepMind.

Articolul descrie abordarea companiei în ceea ce privește siguranța și securitatea modelului Gemini 4 Argon. Este o confirmare directă a faptului că ambele românce au roluri importante în aceste domenii la Google DeepMind.

Printre măsurile prezentate de Google se numără evaluarea capabilităților modelelor, dezvoltarea unor mecanisme de apărare împotriva utilizării abuzive și testarea sistemelor pentru identificarea vulnerabilităților. Compania pune accent și pe rezistența la atacurile de tip prompt injection, prin care instrucțiuni malițioase ascunse în conținutul procesat de un model încearcă să-i deturneze comportamentul.

Google explică, de asemenea, că modelele avansate trebuie testate înainte de a fi puse la dispoziția unui public mai larg și că măsurile de protecție trebuie adaptate pe măsură ce cresc capabilitățile acestora.

De la dezbaterea despre viitorul omenirii la oamenii care încearcă să-l facă mai sigur

La IQ Digital Summit Bucharest 2026, întrebarea centrală a fost dacă revoluția AI ne va duce spre o eră a abundenței sau spre un posibil colaps al umanității.

Votul final, în care peste jumătate dintre participanți s-au pronunțat împotriva moțiunii, a arătat că optimismul tehnologic nu este necondiționat.

Informația despre Anca Dragan și Raluca Ada Popa aduce însă discuția într-o zonă concretă: dincolo de predicțiile despre viitor, există oameni și echipe care încearcă să identifice riscurile inteligenței artificiale și să construiască mecanisme pentru a le limita.

Faptul că două românce ocupă funcții-cheie în aceste domenii la Google DeepMind este o informație care merită făcută cunoscută. Nu pentru că naționalitatea ar fi, în sine, o garanție a performanței, ci pentru că expertiza lor contribuie la o problemă globală: cum dezvoltăm sisteme de inteligență artificială tot mai puternice fără să pierdem controlul asupra riscurilor pe care le aduc.

Iar aceasta este, probabil, una dintre întrebările esențiale ale erei AI: nu doar cât de departe putem ajunge cu tehnologia, ci și cât de bine ne pregătim să o folosim în siguranță.