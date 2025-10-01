Două românce din Italia au fost sechestrate şi obligate să consume droguri de un italian

Carabinierii au spart uşa locuinţei şi l-au găsit pe italian pe jumătate gol și într-o stare de confuzie Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Două tinere românce, în vârstă de 23 şi 30 de ani, care se ocupă cu prostituţia în Italia, au fost contactate pe internet de un italian în vârstă de 36 de ani care le-a promis 1000 de euro pentru a se întâlni cu el la domiciliul său aflat în localitatea Segni, de lângă Roma, Italia.

La sosire, bărbatul le-a înmânat 2.000 de euro în numerar, dublul sumei convenite, dar după întâlnire, le-a amenințat brusc pe femei, susținând că are o armă, și le-a forțat să returneze 1.500 de euro. Cele două tinere au fost încuiate în casă împotriva voinței lor și forțate să consume cocaină. Doar simulând cooperarea cu agresorul au reușit să scape și să sune la 112 pentru ajutor, relatează La Repubblica.

Poliţiştii italieni, fiind conştienţi de posibila prezență a unei arme și de starea mentală și fizică alterată a bărbatului, au organizat o operaţiune de amploare.

Carabinierii au spart uşa locuinţei şi l-au găsit pe italian pe jumătate gol și într-o stare de confuzie. În timpul percheziției, poliţiştii italieni au recuperat suma de 1.500 de euro sustrasă româncelor și cantități semnificative de cocaină și hașiș.

Bărbatul a fost reţinut şi aşteaptă în închisoare să apară în faţa judecătorilor pentru a răspunde la acuzaţiile de răpire, şantaj și trafic de droguri.

Din primele cercetări a reieşit că italianul în vârstă de 36 de ani, cu antecedente de trafic de droguri și maltratare, a fost implicat într-un incident similar în trecut.