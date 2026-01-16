Gestul făcut de un român din Italia care a fost părăsit după 10 ani de relație. A fost arestat

Deşi avea interdicţie de a se apropia de fosta parteneră, românul a amenințat cu arma o rudă a noului partener al fostei sale iubite. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat român în vârstă de 36 de ani nu a putut accepta sfârșitul unei relații care a durat 10 ani și a încălcat interdicția de a se apropia de fosta sa parteneră, aşa că a fost arestat.

Deşi avea interdicţie de a se apropia de fosta parteneră, bărbatul a amenințat cu arma o rudă a noului partener al fostei sale iubite. Apoi, recent, s-a apropiat de casa femeii care îl părăsise, în ciuda interdicției impuse recent de autoritățile judiciare, relatează Il Resto del Carlino.

Vorbim despre un bărbat român în vârstă de 36 de ani, pe numele căruia a fost emis ordin de arest la domiciliu preventiv, iar acum este monitorizat cu sistemul de brățară electronică. Bărbatul este anchetat de Parchetul din Bologna pentru hărţuire.

Recent, i se impusese o măsură preventivă care îi interzicea să se apropie de victimă şi care a fost decisă de judecător în urma episoadelor continue și persistente de violență și amenințări ale bărbatului român la adresa fostei sale partenere, cu care a avut o relație romantică și a locuit împreună timp de aproximativ 10 ani.

Românul a amenințat-o și a hărțuit-o în mod repetat pe fosta sa parteneră, provocându-i astfel femeii anxietate și frică severă. Această situație a făcut ca victima să aibă temeri întemeiate pentru siguranța sa, a fiului ei și a noului ei partener, care fusese, de asemenea, victima unor amenințări în trecut.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani s-a prezentat la magazinul unde lucra noul partener al fostei iubite și i-a arătat verișoarei sale o armă. Având în vedere acest comportament, judecătorul de la tribunalul din Bologna a decis o nouă măsură preventivă de arest la domiciliu.