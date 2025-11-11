În Italia, niște români au spus că vor să cumpere hotelul în care s-au cazat. Apoi i-au cerut bani proprietarului ca să plece

Poliţiştii italieni au organizat un flagrant şi l-au urmărit pe proprietarul hotelului în timp ce mergea să-i întâlnească pe cei trei români, având asupra sa suma solicitată de aceştia. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Trei români, cu vârste cuprinse între 37 și 43 de ani, au fost arestați de carabinieri în regiunea Lombardia, Italia, după ce i-au cerut bani proprietarului hotelului unde erau cazaţi ca să plece. În timpul șederii lor, se presupune că au intrat și în negocieri pentru achiziționarea proprietății, cu unicul scop de a obţine bani de la proprietar.

Cei trei români s-au instalat într-un hotel din localitatea Bagnolo San Vito, în regiunea Lombardia, Italia exprimându-și chiar interesul pentru a-l achiziționa. Potrivit celor trei bărbați această intenție i-a obligat să suporte o serie de cheltuieli, pentru care au cerut în schimb bani și alte foloase de la proprietarul hotelului, care, de fapt, se gândea să vândă proprietatea. În cele din urmă, cei trei au cerut bani pentru a elibera camerele și a renunța la achiziționarea clădirii. Cazul s-a încheiat cu arestarea celor trei români de către carabinierii secției de poliţie de la Mantova, relatează Il Giorno.

Cei trei au sosit pe data de 26 octombrie şi au solicitat trei camere single, prezentând la recepţie documentele de identitate pentru înregistrare. În zilele următoare, cei trei și-au exprimat chiar interesul pentru achiziționarea hotelului. Știind că proprietarul proprietății era interesat să o vândă, cei trei au făcut și mai multe oferte de cumpărare din ce în ce mai presante. Cei trei ar fi cerut, de asemenea, bani de la proprietarul hotelului pentru cheltuielile pe care susțineau că le suportă pentru achiziționarea hotelului: în numerar și prin transferuri bancare, ar fi obținut 9.000 de euro, precum și două telefoane mobile de ultimă generație.

Situația nu a fost în mod clar pe placul proprietarului hotelului, care a încercat să renunțe la planurile sale de vânzare. În acel moment, se pare că românii și-au schimbat poziția. Mai întâi, l-au amenințat, susținând că vor incendia hotelul dacă tranzacția nu se încheie la un preț de 60.000 de euro. Ulterior, după zile întregi de negocieri, cei trei ar fi fost de acord ca proprietarul hotelului să plătească 15.000 de euro pentru a anula achiziția, susținând că au suportat cheltuieli „birocratice” pe care, în acest moment, acesta ar fi trebuit să le acopere. Speriat de amenințări, proprietarul hotelului s-a dus la secția de poliţie și a depus o plângere.

După efectuarea investigațiilor necesare, poliţiştii italieni au organizat un flagrant şi l-au urmărit pe proprietarul hotelului în timp ce mergea să-i întâlnească pe cei trei români, având asupra sa suma solicitată de aceştia. Grupul a fost identificat și arestat sub acuzația de şantaj deosebit de grav. Din primele cercetări s-a constatat că, cu o zi înainte, românii părăsiseră camerele de hotel în care erau cazați. Cei 15.000 de euro au fost returnați proprietarului hotelului.