O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu

Elena Sumanariu s-a născut în Botoșani și este medic rezident în Marea Britanie FOTO: Facebook/ Elena Sumanariu

O doctoriță din România, care lucrează în Marea Britanie, a salvat viața unui om pe într-un aeroport și a devenit eroină în țara în care își desfășoară activitatea.

Elena Sumanariu, care este din Botoșani și lucrează la Spitalul William Harvey din Ashford, tocmai sosise la Miami pentru o vacanță când s-a trezit în mijlocul unei situații dramatice, în care viața unui om era în pericol, potrivit Kent Online.

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Elena, care este medicul rezident specialist, a intervenit când a văzut că un bărbat s-a prăbușit jos pentru a-i acorda ajutor și și-a dat seama că acesta nu avea puls. A început imediat resuscitarea cardiopulmonară, în timp ce echipa de intervenție în caz de urgență a aeroportului era chemată la fața locului.

Datorită prezenței sale de spirit, inima bărbatului a fost repornită cu ajutorul unui defibrilator.

În urma acestui incident, Elena a primit o scrisoare de mulțumire din partea directorului medical al companiei American Airlines.

„Deși situația a fost neașteptată și, în mod firesc, stresantă, pregătirea mea medicală și-a spus cuvântul, iar reacția mea a fost aproape instinctivă”, a declarat ea pentru sursa citată.

„Am recunoscut urgența medicală, am evaluat rapid situația și am intervenit imediat pentru a acorda asistență medicală, în timp ce echipa de intervenție a aeroportului era mobilizată.

Faptul că mă aflam în afara mediului clinic în care lucrez de obicei a făcut ca situația să fie destul de diferită de o intervenție într-un spital, însă principiile fundamentale ale resuscitării rămân aceleași. În acel moment, aveam foarte puțin timp să mă gândesc la altceva în afară de ceea ce trebuia făcut.

Am fost foarte recunoscătoare că m-am aflat în situația de a putea ajuta și, mai ales, că totul s-a încheiat cu bine”, a mai spus ea.

Dr. Saba Mahmood, coordonatoare clinică în cadrul East Kent Hospitals (EKH), a declarat că „prezența de spirit, competența medicală și calmul” Elenei au avut un „impact semnificativ”.

„Suntem extrem de mândri că face parte din echipa noastră. Deși acest incident a avut loc la mii de kilometri distanță de East Kent, suntem extrem de mândri că Elena este membră a echipei EKH”, a declarat aceasta.

„Acțiunile sale reprezintă un exemplu minunat de compasiune, profesionalism și devotament, calități pe care colegii noștri le demonstrează în fiecare zi, atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia. Suntem foarte mândri să lucrăm alături de ea și ne bucurăm că face parte din familia EKH”, a mai spus aceasta.

Elena Sumanariu este născută Botoșani, a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și lucrează ca medic rezident specialist la Spitalul William Harvey din Ashford, Kent. Spitalul la care lucrează face parte din East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, organizație care administrează mai multe unități medicale din sud-estul Angliei.

Potrivit Monitorul de Botoșani, gestul ei a fost apreciat și de American Airlines. Compania i-a trimis o scrisoare de mulțumire și i-a acordat un bonus de 25.000 de mile aeriene pe cardul de fidelitate care se poate transforma în reduceri sau anumite facilități la zborurile următoare.