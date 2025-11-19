Rețea de prostituție destructurată într-o operaţiune desfăşurată în Italia și România. Românii foloseau metoda „lover boy”

2 minute de citit Publicat la 12:48 19 Noi 2025 Modificat la 13:59 19 Noi 2025

O operațiune comună între Poliția de Stat italiană și autoritățile române a dus la destructurarea unei rețele internaționale implicate în trafic de persoane, prostituție și spălare de bani. Tehnica folosită pentru a atrage tinerele femei era cea numită „lover boy”, astfel membrii organizației criminale se prezentau drept iubiți ideali, promițându-le fetelor o viață mai bună în Italia, apoi, odată ajunse acolo, le obligau să se prostitueze.

21 de persoane au fost arestate în urma anchetei lansate de Brigada Mobilă din Roma și SCO (Serviciul Central de Operațiuni), cu sprijinul Europol, Eurojust, Serviciului Internațional de Cooperare Polițienească și al Departamentului Italian de Investigații Antimafia. Ancheta a fost efectuată în cadrul unei echipe comune de investigații formate de Parchetul din Roma și autoritățile judiciare române, relatează Corriere della Sera.

Ancheta a început după ce Brigada Mobilă a pus în aplicare un mandat european de arestare pe numele unui cetățean român, care era căutat pentru trafic de persoane, exploatare și conspirație criminală. Arestarea, care a avut loc pe Via dei Ciclamini din zona Prenestina, a permis o reconstituire a investigației care a scos la iveală existența unei organizații criminale structurate, condusă de două familii, active în recrutarea și exploatarea tinerelor românce. Grupul organizat ierarhic folosea așa-numita metodă „lover boy”.

Membrii bandei stabileau o relație romantică fictivă cu victimele lor şi le promiteau o viață mai bună în Italia. Odată convinse să călătorească la Roma, femeile erau treptat izolate de cei dragi și forțate să se prostitueze în zone populare ale capitalei italiene.

Ancheta a scos la iveală şi sistemul foarte bine pus la punct în baza căruia funţiona reţeaua. Membrii bandei închiriau mașini cu numere de înmatriculare românești şi le foloseau duce femeile în locurile unde erau obligate să se prostitueze. Apoi le supravegheau, le dictau programul, îmbrăcămintea, modul de abordare și onorariile. Un exemplu în acest sens este un episod petrecut în luna martie a anului trecut, când trei membri ai grupării ar fi atacat doi bărbați care încercaseră să hărțuiască femeile.

Aproape toate veniturile au fost trimise în România prin transporturi ascunse la bordul unei dube conduse de un curier, proprietar al unei agenții de transport de mărfuri între cele două țări. Banii au fost apoi reinvestiți în proprietăți imobiliare, terenuri și mașini de lux.

Conform reconstituirii anchetatorilor, valoarea prejudiciului se ridică la aproximativ 1.700.000 de euro. În timpul anchetei și al perchezițiilor ulterioare, a reieșit că membrii grupării dețineau arme de foc, care au fost ulterior confiscate.