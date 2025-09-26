Român arestat în Italia după ce a agresat sexual trei femei cu dizabilităţi internate în centrul în care lucra

Conform celor reconstituite, unul dintre managerii unității a fost cel care le-a însoțit la carabinierii din Cantù pentru a depune plângerea lor curajoasă. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 38 de ani, din localitatea Cantù, Italia şi angajat al Fundației Eleonora şi Lidia Onlus, care îngrijeşte persoanele cu handicap ar fi ameninţat şi ar fi obligat trei femei cu dizabilităţi să se uite la filme pentru adulţi, apoi totul a culminat cu violarea uneia dintre victime.

Faptele ar fi avut loc în noaptea de 30 spre 31 august, când bărbatul lucra singur pe tură. Cele trei femei au fost abuzate sexual după ce au fost obligate să vizioneze videoclipuri pornografice. Una dintre femei are doar 20 de ani, celelalte două, de 29 și 48 de ani, ambele suferă de o afecțiune psihiatrică accentuată care a necesitat internarea lor în respectivul centru de îngrijire din Cantù, relatează publicaţia Il Giorno.

Ba mai mult bărbatul a exploatat sănătatea mintală a victimelor şi fragilitatea acestora cauzată de schizofrenie și dizabilitate intelectuală, în condiţiile în care le-a spus că nimeni nu le va crede pentru că suferă de afecţiuni psihice şi că el va nega faptele.

Femeila agresate însă au povestit totul a doua zi medicilor și asistentelor, iar centrul a contactat imediat carabinierii din Cantù, solicitând o anchetă pentru a analiza acuzațiile femeilor. Conform celor reconstituite, unul dintre managerii unității a fost cel care le-a însoțit la carabinierii din Cantù pentru a depune plângerea lor curajoasă.

Faptele au fost considerate deosebit de invazive din punct de vedere sexual, însoțite de un limbaj vulgar și explicit folosit de român, care le-a arătat femeilor chiar și videoclipuri pornografice rulate pe telefonul său mobil, forțându-le să le vizioneze. Reconstituirile victimelor asupra acelor momente au fost consistente, chiar și atunci când au fost audiate de carabinieri, fără posibilitatea de a compara notițe și, cu siguranță, fără instrumentele mintale de a minți sau de a se pune de acord asupra unor versiuni convenabile, așa cum a subliniat judecătorul la emiterea măsurii de arestare preventivă a suspectului.