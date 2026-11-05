Un român a murit în condiții misterioase pe un șantier de lângă Veneția. Ce au acuzat doi dintre colegii lui

Ca măsură de precauție mii de muncitori și-au întrerupt tura și au fost trimiși acasă mai devreme. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilsutrativ)

Un muncitor român în vârstă de 34 de ani a murit în timp ce lucra în șantierul naval Fincantieri din Marghera, în apropiere de Veneția, în Italia. Doi colegi ai victimei s-au simţit, la rândul lor, rău. Autoritățile italiene au declanșat o anchetă pentru a stabili cu precizie cauzele morţii muncitorului, în timp ce firma la care lucra susţine că decesul a avut cauze naturale.

Tragedia s-a produs miercuri, 4 noiembrie, în jurul orei 11:00, la bordul unei nave aflate în construcție. Muncitorul în vârstă de 34 de ani și-a pierdut viața în timp ce se afla la locul de muncă, la șantierul naval Fincantieri din Marghera, lângă Veneția. Bărbatul a început brusc să se simtă rău în timp ce lucra în interiorul unei nave aflate în construcție şi efectua lucrări de sudură într-un spațiu închis. Doi colegi au sărit, se pare, în ajutorul său, însă li s-a făcut și lor rău, fiind ulterior transportați la spital, relatează publicaţia Il Fatto quotidiano.

Starea de rău survenită brusc în cazul celor trei persoane ar fi putut fi cauzată de o substanță care a dus la intoxicarea acestora. De altfel, au fost solicitate să intervină unitățile NBCR, o ramură specializată a Pompierilor, instruită să acționeze în medii cu risc de contaminare cu substanțe periculoase. Rezultatele analizelor efectuate de acestea nu au fost încă date publicității.

Totuși, conform informațiilor transmise de Fincantieri sindicatelor, victima ar fi decedat din cauze naturale, în timp ce ceilalți doi colegi s-au simțit rău pe fondul șocului emoțional provocat de decesul bărbatului în vârstă de 34 de ani. Compania a transmis „condoleanțe” familiei pentru decesul muncitorului și a declarat că se află „pe deplin la dispoziția autorităților competente”, cu care „colaborează în cadrul anchetelor” pentru a stabili faptele și circumstanțele incidentului.

La fața locului au sosit și inspectori din cadrul serviciului SPISAL al autorității sanitare locale (ULSS 3), pentru a determina cauzele și împrejurările în care a avut loc decesul. Ca măsură de precauție, întreaga navă aflată în prezent în construcție, Seven Seas Prestige, a fost evacuată. Prin urmare, mii de muncitori și-au întrerupt tura și au fost trimiși acasă mai devreme. Între timp, zona în care a avut loc incidentul a fost pusă sub sechestru de către autoritățile judiciare.

Într-un comunicat, sindicatul Fiom-Cgil din Veneția a explicat că, în prezent, cauza decesului este necunoscută, nefiind clar dacă a fost vorba despre o problemă medicală, așa cum susține conducerea Fincantieri, sau despre consecința unei activități desfășurate fără măsurile de precauție și autorizațiile necesare, și a solicitat autorităților judiciare să „elucideze complet” cele întâmplate. „Fără a recurge la speculații într-o chestiune atât de dureroasă, trebuie subliniat faptul că lucrul în spații închise necesită o serie de măsuri de siguranță riguroase, impuse atât de lege, cât și de regulamentele companiei”, a precizat sindicatul. „Cert este că, încă o dată, un tânăr muncitor, angajat al unui subcontractant, nu se va mai întoarce acasă la familia sa în această seară.”