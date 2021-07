Un român este acuzat că a furat un TIR plin de usturoi. Se consideră nevinovat: "M-au păcălit și pe mine"

Românul este acuzat că a furat un camion, în cadrul anchetei în urma căreia riscă 3 ani de închisoare.

Inculpatul a declarat în instanță că a primit 200 de euro de la o companie din România pentru a verifica starea mărfii.

În felul acesta, el susține că vinovați sunt reprezentanții companiei românești care l-au plătit pentru acest serviciu, fără vreo intenție din partea lui de a fura vehiculul.

"Nu am nimic de-a face cu transferul, nu am semnat niciun document și nici nu am negociat prețul. Am fost intermediar între cele două companii. Nu am avut nicio vină în asta. M-au păcălit și ei, mi-au spus că îmi vor plăti 200 de euro și nu mi-au dat nimic. "Nu știu de ce sunt eu chemat în instanță și nu compania românească", a spus românul, conform La Tribuna de Albacete.

Actualul manager al companiei dă vina pentru toate acestea pe fratele său care conducea compania în momentul incidentului.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal