Un român și-a făcut în SUA permis de conducere cu numele lui David Beckham. Apoi s-a apucat de furat diamante

1 minut de citit Publicat la 11:05 20 Noi 2025 Modificat la 11:09 20 Noi 2025

Polițiștii americani au declarat că fugarul și prietena sa au intrat într-un magazin de bijuterii pe 23 octombrie și au furat o brățară cu diamante în valoare de 1.000 de dolari. Sursa foto: captura facebook Bruce Blakeman - New York First

Un român căutat la nivel internațional a reușit să obțină un permis de conducere în statul New York și l-a folosit pentru a comite un jaf de bijuterii, folosind numele marelui fotbalist britanic David Beckham.

Cetățeanul român a trecut ilegal granița din Mexic în SUA în 2022, face parte dintr-o rețea de criminalitate organizată și a folosit atât de multe pseudonime încât polițiștii nici nu-i cunosc numele real, relatează Nypost.

Polițiștii americani au declarat că fugarul și prietena sa au intrat într-un magazin de bijuterii pe 23 octombrie și au furat o brățară cu diamante în valoare de 1.000 de dolari. Aceştia au folosit tehnologia de recunoaștere facială de la camerele de supraveghere și au publicat un buletin informativ cu privire la suspect. Informaţiile făcute publice au ajuns la un expert criminalist din Marea Britanie, care l-a identificat pe suspect.

Românul era căutat în întreaga lume şi când a fost arestat, avea asupra sa un permis de conducere valabil şi obţinut legal în New York sub numele de „David Beckham”.

An illegal immigrant and international fugitive managed to get a New York State driver’s license and used it to pull off a jewelry heist – using the name of British soccer great David Beckham.



The Romanian national, who snuck across the US border via Mexico in 2022, is part of a… pic.twitter.com/ulyqNMm7kO — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) November 18, 2025

Românul a fost predat oficialilor federali de imigrare pentru a fi deportat.

Cazul a suscitat multe controverse în SUA în ceea ce priveşte condiţiilor de obţinere a permiselor auto, mai ales că acesta nu a fost primul caz de acest fel.

​În septembrie, guvernatorul Oklahoma, Kevin Stitt, s-a arătat foarte nervos după ce polițiștii din statul său au reținut un imigrant cu un permis de conducere comercial Empire State care îl identifica în mod bizar ca fiind „Fără nume dat”. Migrantul a fost prins împreună cu alte 125 de persoane într-o razie.

„Dacă New York-ul vrea să acorde permise de conducere comerciale imigranților ilegali cu mențiunea «Fără nume dat», este vina lor”, a replicat Stitt online. „În momentul în care trec în Oklahoma, ei răspund legilor noastre.” Reprezentanții DMV din New York au confirmat pentru The Post că permisul a fost emis pe 14 aprilie și au susținut că a fost „emis în conformitate cu toate procedurile corespunzătoare”. „Nu este neobișnuit ca persoanele din alte țări să aibă un singur nume”, a spus agenția.