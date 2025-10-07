Un şofer român a vrut să evite controlul vameşilor şi s-a angajat într-o cursă periculoasă. Apoi s-a izbit de zidul unei clădiri

Un român în vârstă de 51 de ani a fost arestat în Elveţia după ce a ignorat semnalul de oprire al unui angajat al Oficiului Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor de la biroul vamal Kriessern şi a fugit.

Bărbatul se afla într-o maşină Citroen gri cu numere de înmatriculare franceze când a fost oprit de poliţişti. Acesta nu a oprit şi a accelerat spre localitatea Buchs, relatează site-ul de ştiri Polizeinews.

Iniţial agenţii Oficiului Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor au urmărit mașina care fugea, ieșind de pe autostradă în Buchs. Poliţiştii au pornit în urmărirea vehiculului pe autostradă, iar urmărirea a continuat pe străzile oraşului. Șoferul a gonit pe bulevardul Rheinstrasse, iar la intersecţia cu artera Bahnhofstrasse, către pasajul pietonal din centrul orașului Buchs s-a oprit.

Acolo, mașina s-a izbit de fațada unei clădiri. Impactul a fost violent, iar maşina a suferit avarii majore, însă şoferul a scăpat nevătămat. Șoferul român în vârstă de 51 de ani a fost arestat de poliţiştii ajunşi la faţa locului.

Autorităţile au făcut apel la populaţie dacă există martori care ar fi putut observa mașina care a fugit şi care ar putea furniza detalii să contacteze de urgenţă cea mai apropiată secţie de poliţie.

S-a deschis o anchetă care să determine motivele pentru care şoferul român nu a oprit la semnalul vameşilor şi care l-au făcut să se angajeze într-o cursă periculoasă pe teritoriul elveţian.