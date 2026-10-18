Donald Trump dă vina pe imigrație pentru violențele din Franța: „Închideţi graniţele şi preluaţi controlul, înainte să fie prea târziu”

Donald Trump și Emmanuel Macron au luat cina în Versailles, la finalul summitului G7. Foto: Getty Images

Donald Trump a dat vina pe imigraţie pentru violențele care au avut loc sâmbătă la protestele din Franța. Președintele american a îndemnat Parisul să își înăsprească politica de imigraţie „până nu este prea târziu” și a afirmat că Franța a fost „cândva” o țară „măreață”, relatează Agerpres.



„Franţa arde! Imigraţia dintr-o lume complet diferită, de la oameni cu ură în inimile lor, a distrus această ţară cândva măreaţă. "Închideţi graniţele şi preluaţi controlul, înainte să fie prea târziu!”, a scris preşedintele american duminică într-un mesaj pe platforma sa de socializare Truth Social.

Anterior și vicepreședintele american JD Vance a avut un mesaj similar. Oficialul american a acuzat imigrația pentru violențele care au izbucnit în cursul protestelor de sâmbătă, din Franța, și a acuzat opoziția democrată din Statele Unite că dorește același „viitor” în America.

„Progresiștii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat”, a scris Vance pe platforma X.

Scenele de haos din Franţa care au umbrit ziua de mobilizare de sâmbătă împotriva costului ridicat al vieţii au şocat presa internaţională, pentru care aceste violenţe semnalează amurgul macronismului şi pregătesc scena pentru un duel între extreme cu şase luni înainte de alegerile prezidenţiale, mai scrie AFP.

Numărul persoanelor arestate la protestele masive din Franța a ajuns, sâmbătă, la 1.200 înainte de miezul nopții, potrivit bilanțului prezentat de premierul francez Sébastien Lecornu. 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii.

Violențele au cuprins mai multe orașe, unde grupuri de persoane au atacat forțele de ordine, au jefuit magazine și au provocat distrugeri.