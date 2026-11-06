Fondatorul mișcării ruse "Statul Masculin" neagă orice legătură cu amenințările cu bombă din Europa. Cine spune că ar fi în spate

1 minut de citit Publicat la 20:48 06 Noi 2026 Modificat la 20:50 06 Noi 2026

Amenințările cu bombă au vizat numeroase zboruri în Europa, în ultimele zile. Foto: Hepta

Vladislav Pozdniakov, fondatorul mișcării "Statul Masculin", interzisă în 2021 de autoritățile ruse pentru extremism, a respins vineri orice legătură cu amenințările false cu bombă care au afectat numeroase zboruri în mai multe țări din Europa, relatează AFP, citată de Agerpres.

Unele aeroporturi afectate de aceste alerte false, precum cele din Birmingham, Roma și Sofia, au primit mesaje semnate de presupuși activiști ai "Statului Masculin". După ce a fost contactat de jurnaliști, Pozdniakov a postat pe Telegram că mișcarea pe care a fondat-o "pur și simplu nu mai există din 2021", anul în care a fost interzisă de autoritățile de la Moscova.

"Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul țărilor Uniunii Europene în numele acestei mișcări acționează în propriul lor interes, folosind pur și simplu un steag care nu este al lor. Nu este vorba că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau economia sa (în realitate, nu mă interesează deloc). Pur și simplu, le răspund jurnaliștilor europen", a scris el.

"Statul Masculin" s-ar fi refugiat online după interdicție și sprijină ofensiva rusă în Ucraina

"Statul Masculin" a fost fondat în 2016 de Vladislav Pozdniakov, blogger și instructor sportiv, inițial ca o comunitate pe rețeaua socială rusă VK. Mișcarea a căpătat apoi un caracter semi-politic, cu o ideologie care îmbina misoginismul cu naționalismul. "Statul Masculin" nu a avut niciodată o susținere semnificativă, fiind cunoscut mai ales pentru campaniile de hărțuire online, până când a fost declarat extremist și a fost interzis de autoritățile ruse în 2021.

Conform relatărilor din presă, mișcarea a supraviețuit online și s-a transformat într-o comunitate care susține ofensiva militară rusă în Ucraina.

Amenințări false cu bombă perturbă de câteva zile traficul aerian european, provocând întârzieri sau implicând intervenția avioanelor de vânătoare pentru a escorta aeronave civile.

Aceste amenințări cu bombă vin în contextul amplificării atacurilor hibride în Europa, iar autoritățile naționale și experții indică, cel mai adesea, spre Rusia sau Iran ca fiind actorii statali aflați în spatele operațiunilor.