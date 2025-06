Guvernatorul Californiei îl dă în judecată pe Trump, după mobilizarea Gărzii Naţionale fără permisiunea sa

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a spus că îl va da în judecată pe Trump, după ce Garda Națională a fost mobilizată fără permisiunea sa, scrie BBC News.

"Este exact ceea ce și-a dorit Donald Trump. El a aprins focul (N.r. - a pornit haosul) și a acționat ilegal pentru a federaliza Garda Națională. Ordinul pe care l-a semnat nu se aplică doar în CA (N.r. - California). Îi va permite să meargă în orice stat și să facă același lucru. Îl dăm în judecată", a scris guvernatorul pe X.

