Lavrov se plânge că poziția lui Trump s-a schimbat „radical” după summitul din Alaska: „Europa și Zelenski pun o presiune incredibilă”

Foto: Getty Images

Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, spune că poziția lui Donald Trump în ce privește războiul din Ucraina și pacea în Europa „s-au schimbat radical” după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, la summitul de la Alaska, vara trecută, relatează The Moscow Times.

Reprezentantul statului agresor a dat un interviu unui canal de YouTube din Ungaria, în care a vorbit despre felul în care văd rușii evoluția discuțiilor pe tema războiului din Ucraina.

„Când el spune acum că «vrem doar să fie un armistițiu, armistițiu imediat, iar apoi istoria va judeca» asta e o schimbare radicală”, a declarat Lavrov.

Reprezentantul statului agresor i-a acuzat pe „șoimii” (termen folosit în relațiile internaționale care se referă la persoane susținătoare ale unor politici agresive și războinice față de adversarii geopolitici – n. red.) europeni și pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, că au produs această schimbare la Trump.

El a repetat susținerea regimului de la Kremlin că aliații europeni ai Ucrainei „obstrucționează” eforturile de pace.

„Europenii nu dorm, nu mănâncă, nu fac altceva decât să încerce să sucească mințile acestei administrații”, a declarat el, referindu-se la guvernul lui Donald Trump.

Întrebat despre posibilitatea unui nou summit Trump-Putin, șeful diplomației lui Putin a spus că „Asta ține de cei care au inițiat procesul”.

Guvernul american nu a mai propus „noi întâlniri sau conversații” între Rubio și el de la ultimul apel telefonic, de luni, a adăugat Lavrov.

„Nu am mai ridicat problema pentru că întreaga inițiativă a venit dinspre Statele Unite. Noi am vrea să ne mișcăm atunci când americanii sunt și ei confortabili”, a adăugat el.

Relațiile lui Trump cu Rusia s-au răcit

Donald Trump a anulat, săptămâna trecută, un summit propus cu Vladimir Putin, care ar fi urmat să aibă loc la Budapesta și găzduit de unul dintre aliații Rusiei în Europa, Viktor Orban. Trump a hotărât să renunțe la acest summit după ce conversațiile cu rușii i-au arătat că la Kremlin nu există nicio intenție de pace și că regimul Putin doar tergiversează.

Ulterior, președintele american a impus chiar sancțiuni principalele companii petrolier din Rusia.

„Rușii au vrut prea mult și a devenit clar pentru americani că nu se va ajunge la niciun acord pentru Trump la întâlnirea de la Budapesta”, a declarat o sursă diplomatică europeană.

Practic, a spus sursa citată, poziția Kremlinului a rămas aceeași de la precedenta întâlnire dintre Putin și Trump din Alaska: Rusia refuză încetarea luptelor în actualele condiții și pe actuala linie a frontului.

Întâlnirea din Anchorage, Alaska s-a încheiat după aproape trei ore de discuții între Trump și Putin, fără a se ajunge la un acord.

Ulterior s-a aflat, conform unor surse care au participat la întâlnire, că Trump a fost enervat de poziția inflexibilă a lui Putin, care cere, practic, o capitulare a Ucrainei și are pretenții teritoriale dincolo de ce au reușit să acapareze rușii în teren.

Ulterior, Trump și-a pierdut răbdarea și în cadrul unei întâlniri tensionate la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Donald Trump a sugerat că cel mai bun mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, într-un mod care ar lăsa cea mai mare parte sub control rusesc. Potrivit relatărilor, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump l-ar fi presat pe Zelenski să renunțe la porțiuni întinse de teritoriu ucrainean.

„Lăsați-o așa cum a căzut”, a relatat Trump într-o declarație făcută reporterilor la bordul aeronavei Air Force One. „E deja tăiat acum”, a precizat Trump referitor la Donbas, adăgând că „să lase lucrurile așa cum sunt acum”. „Pot să se apuce de negocieri ceva mai târziu, în privința liniei de demarcație”, a spus el. „Dar acum, ambele tabere trebuie să se oprească pe linia de contact, să se ducă acasă, să oprească luptele și să înceteze să mai omoare oameni”, a spus Trump.