​10.000 de jucării Labubu contrafăcute au fost confiscate în Italia. Dacă ar fi fost vândute, ar fi adus un profit uriaș

În centrul și sudul Libiei, Direcția de Securitate a confiscat și distrus recent cantități mari din păpușile Labubu devenite virale în ultima perioadă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Peste 10.000 de jucării de pluș Labubu contrafăcute au fost confiscate de ofițerii financiari ai Comandamentului Provincial Palermo, care îi cercetează pe proprietarii a șapte afaceri.

Jucăriile de pluș, proiectate inițial de un artist din Hong Kong și vândute în întreaga lume de gigantul producător și comerciant de jucării Pop Mart, au devenit rapid o tendință, stârnind o goană de a le cumpăra după ce au fost afişate şi promovate pe rețelele sociale de vedete internaționale de muzică și film.

Beretele Verzi din Italia, printr-o analiză a distribuției și a vânzărilor de jucării în Palermo și prin monitorizarea constantă a profilurilor de socializare ale operatorilor din industrie, au identificat șapte magazine care dețineau, de asemenea, jucăriile de pluș iconice și ale căror prețuri, manoperă și ambalaje au stârnit suspiciuni deosebite cu privire la autenticitatea și proveniența lor, relatează La Stampa.

Verificările au arătat că, în aproape toate cazurile, Labubu erau imitații perfecte ale originalelor, fabricate din materiale inferioare calitativ, dar reproduse cu atâta grijă încât unui cumpărător obișnuit îi era dificil să distingă autenticul de fals. Produsele, achiziționate fără factură de pe canale neoficiale sau platforme de comerț electronic, în mare parte de la marii comercianți cu amănuntul, erau vândute la prețuri puțin mai mici decât originalele și prezentau logo-uri, culori și ambalaje identice, adesea însoțite de etichete și coduri de identificare neconforme sau complet falsificate.

„Acești factori, combinați cu faptul că, în unele cazuri, magazinele care le vindeau erau specializate în jucării originale de toate tipurile și de la cele mai cunoscute mărci”, a explicat Guardia di Finanza, „ar putea cu siguranță să-i inducă în eroare pe potențialii cumpărători, făcându-i să creadă că sunt produse autentice vândute la prețuri reduse.”

Cel mai mare număr de figurine Labubu contrafăcute a fost găsit într-un magazin de jucării aparținând unui lanț de magazine cunoscut, situat într-un centru comercial al orașului, vorbim despre 3.000 de jucării Labubu aflate atât în magazin cât și în depozit. Au fost găsite multe cutii pline atât cu figurine Labubu ambalate în pungi, cât și cutii de ambalaj, „un semn clar”, a explicat Guardia di Finanza, „că angajații magazinului au creat și pachete surpriză, care au devenit foarte populare datorită distribuirii lor prin intermediul cutiilor secrete, ceea ce a creat în cele din urmă o adevărată dependență în rândul colecționarilor din întreaga lume”.

Printre modelele confiscate, și acesta a fost detaliul care i-a dat de gol pe escroci, s-au numărat mai multe copii mai mici ale unui model despre care se presupunea că nu putea fi obținut, vândut în iunie la o licitație din Beijing pentru 130.000 de euro.

Cei șapte proprietari de afaceri de la care au fost puse sub sechestru peste 10.000 de jucării Labubu contrafăcute, care, dacă ar fi fost introduse pe piață, ar fi putut aduce peste 500.000 de euro, au fost puşi sub acuzare de vânzarea de produse contrafăcute.