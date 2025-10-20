A fost atacat de urs și a supraviețuit. Povestea cutremurătoare a unui ultramaratonist: „L-am văzut că se pregătește să sară”

Atacurile urșilor s-au înmulțit în toată Japonia, peste 100 de oameni fiind răniți doar în acest an și cel puțin șapte uciși. Foto: Billy Halloran via CNN Newsource

Billy Halloran cunoaște bine pădurile din Myoko, Japonia. Mergea adesea acolo pentru drumeții, alergări și chiar a participat la un ultramaraton prin potecile lor bătătorite. Însă în urmă cu două săptămâni nu a mai alergat de plăcere, ci pentru a-și salva viața după ce a fost atacat de un urs. Bărbatul a povestit pentru CNN coșmarul prin care a trecut, cum a reușit să scape cu viață, dar și despre dorința lui de a se întoarce în natură atunci când va fi recuperat complet.

Halloran se afla într-un dintre alergările sale obișnuite la începutul lunii octombrie când a văzut ceva ce nu mai întâlnise niciodată: doi urși negri asiatici.

A știut imediat că este în pericol. Atacurile urșilor s-au înmulțit în toată Japonia, peste 100 de oameni fiind răniți doar în acest an și cel puțin șapte uciși – cel mai mare număr de la începutul înregistrărilor, în 2006. Un atac mortal a avut loc recent la doar câțiva kilometri de locuința sa.

Față în față cu doi urși

Halloran era singur pe potecă, la câțiva kilometri distanță de locul unde-și parcase mașina, și a avut la dispoziție doar câteva secunde pentru a pune la punct un plan ca să scape cu viață din confruntarea cu cei doi urși care îl priveau dintr-un tufiș aflat la nici 30 de metri distanță de el.

Când a încercat să se retragă, încet, din calea lor, un urs a început să înainteze spre el, a povestit bărbatul de 32 de ani Auckland, Noua Zeelandă.

„Era cam de dimensiunea mea, un adult, avea cel puțin 60 sau 70 de kilograme”, a spus el.

Halloran a decis să nu fugă, temându-se că ursul l-ar urmări și l-ar ataca din spate. În schimb, a încercat să-l sperie strigând. „Am văzut că se pregătea să sară spre mine – și a făcut-o.”

Acesta a mai avut prezența de spirit să își ridice brațul în fața chipului. „Atunci, m-a apucat de braț și m-a trântit la pământ. Apoi, dintr-o singură mușcătură, brațul meu era praf”.

Ursul l-a prins apoi de picior, lăsând urme adânci de gheare și mușcături, înainte să se retragă. Cu adrenalina la maximum, Halloran a reușit să se ridice și a avut o scurtă „înfruntare din priviri” cu animalul, înainte ca acesta să dispară din nou în desiș.

Îngrozit că ursul s-ar putea întoarce, Halloran și-a sunat soția să vină să-l ia. Cu un braț rupt și un picior grav rănit, a reușit totuși să alerge un kilometru pentru a o întâlni și a aștepta ambulanța.

El a vorbit cu CNN din spitalul unde se recuperează de două săptămâni, după trei intervenții chirurgicale – inclusiv un transplant de os de șold pentru a acoperi o bucată din osul mușcat și montarea unor plăci metalice în braț.

Îl așteaptă un drum lung de recuperare, inclusiv fizioterapie. După ultimul său ultramaraton, spera să se antreneze pentru alte curse – și încă intenționează să o facă –, dar știe că nu va mai fi la fel ca înainte.

O provocare și mai mare ar putea fi depășirea traumei atacului, pe care a comparat-o cu „felul în care s-ar simți cineva atacat de un rechin încercând să se întoarcă la surf.”

Totuși, este hotărât să revină la alergările prin pădure, mulțumind comunității locale de alergători care l-a sprijinit în timpul recuperării. Și se simte norocos, a spus el, pentru că „au fost multe atacuri”, iar unii oameni nu au scăpat cu viață.

În ultimele luni, au fost mai mult incidente cu urși: au năvălit într-un supermarket, aau fost văzuți în fața unei grădinițe, iar într-un caz au mutilat un bărbat în timp ce curăța o baie în aer liber.

Experții spun că urșii se aventurează tot mai des în afara habitatelor lor tradiționale și spre zone urbane, în căutare de hrană, din cauza schimbărilor climatice care afectează înflorirea și polenizarea unor plante de care depindeau pentru supraviețuire.

Ca răspuns la această creștere periculoasă a atacurilor, Guvernul japonez a anunțat vineri că va lua măsuri mai stricte pentru a controla populația de urși.

Mulți localnici iau măsuri de precauție, cum ar fi purtarea de clopoței sau se plimbă cu boxe cu muzica dată tare.

În ceea ce-l privește pe Halloran, acesta a spus că data viitoare când aleargă prin pădure s-ar putea să-și ia la el un spray anti-urs. „Sunt doar puțin mai precaut cu ceea ce voi face”, a spus el. Dar, a glumit el, iarna se apropie – iar după ce se va vindeca, așteaptă cu nerăbdare „să se dea cu snowboardul, să-și recapete echilibrul mental și să revină în natură.”