A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală

Cyane Panine, de 24 de ani, de origine franceză, era chelneriță în barul Le Constellation FOTO: Instagram

Chelnerița surprinsă în imaginile devenite virale după incendiul devastator din noaptea de Revelion de la barul Le Constellation din Crans-Montana a fost identificată. Este vorba despre Cyane Panine, o tânără de 24 de ani, care și-a pierdut viața în incendiu. Fotografia în care apare ținând în mână sticle de șampanie cu artificii aprinse, alături de un coleg, a devenit unul dintre simbolurile tragediei soldate cu 40 de morți și 116 răniți.

Înregistrările video realizate în noaptea incidentului arată o chelneriță purtând casca barului, transportând sticle de șampanie decorate cu artificii. Așezată pe umerii unei persoane mascate, aceasta se deplasează prin local, fără a conștientiza pericolul iminent. Artificiile sunt ridicate spre tavanul acoperit cu material fonoabsorbant inflamabil. La scurt timp, flăcările izbucnesc, iar în doar câteva minute întreaga sală este cuprinsă de foc.

Identificarea victimei și legăturile cu familia Moretti

Cyane Panine, de origine franceză, era chelneriță în barul Le Constellation. În zilele care au urmat tragediei, pe rețelele sociale au apărut numeroase mărturii și fotografii care i-au confirmat identitatea. Un element distinctiv a fost părul ei blond, foarte lung, împletit în noaptea de Revelion și vizibil sub cască, potrivit Il Messaggero.

Cotidianul elvețian Tages-Anzeiger a relatat luni, 12 ianuarie, că a intrat în posesia transcrierilor audierilor soților Jacques și Jessica Moretti, administratorii localului. Potrivit documentelor, cei doi au recunoscut-o fără echivoc pe Cyane Panine în imaginile din seara incendiului. Relațiile dintre tânără și familia Moretti erau extrem de apropiate.

Conform rapoartelor poliției, Jacques Moretti a încercat să se întoarcă în bar la scurt timp după izbucnirea incendiului. Accesul prin intrarea principală era imposibil, astfel că el și un însoțitor au pătruns în local printr-o ușă de serviciu. Aceasta era însă încuiată din interior, un detaliu care, potrivit anchetatorilor, ar fi putut costa viața mai multor persoane.

În spatele ușii, cei doi bărbați ar fi descoperit mai multe persoane întinse nemișcate pe podea. Le-au scos din clădire, printre ele aflându-se și Cyane Panine. „Am încercat să o resuscităm mai bine de o oră, până când echipele de salvare ne-au spus că era prea târziu”, a declarat Jacques Moretti.

Soția sa, Jessica Moretti, directoarea barului, a afirmat în fața poliției că Cyane Panine era „ca o soră”. „Era ca o surioară pentru noi. A petrecut Crăciunul cu noi. Sunt devastată”, a spus aceasta.

„Nu trebuia să fie la subsol”

Publicația Blick a contactat-o pe avocata Sophie Haenni, reprezentanta legală a familiei Panine. „Clienții mei și-au pierdut fiica și sora. O persoană dragă, o persoană minunată, le-a fost răpită”, a declarat avocata. În opinia acesteia, Cyane Panine este fără îndoială una dintre victimele tragediei. „A murit în floarea vârstei, iar toate visele ei s-au spulberat”.

Până la finalizarea anchetei, familia nu poate confirma cu certitudine dacă tânăra a declanșat incendiul în mod involuntar. Totuși, apropiații susțin că rolul ei în seara de 31 decembrie era strict la parterul localului, unde trebuia să întâmpine și să conducă clienții la mese. „Nu era prevăzut să lucreze la bar”, a explicat Sophie Haenni.

Potrivit acesteia, Jessica Moretti i-ar fi cerut lui Cyane Panine să coboare la subsol pentru a-și ajuta colegii, din cauza numărului mare de sticle comandate în acea seară. „Este foarte probabil ca incendiul să fi fost provocat de aprinderea simultană a unui număr mare de artificii în același spațiu, însă ancheta va trebui să confirme acest lucru”, a adăugat avocata.

Ea a subliniat că tragedia ar fi putut fi evitată dacă normele de siguranță ar fi fost respectate și dacă ar fi existat controale adecvate. „Cyane Panine nu are nicio responsabilitate. Mai mult, nu a fost informată despre pericolul reprezentat de materialul inflamabil de pe tavan și nu a beneficiat de nicio instruire în materie de siguranță. Este, fără îndoială, o victimă. Dacă regulile de prevenire a incendiilor ar fi fost respectate, acest incendiu nu ar fi avut loc”, a declarat Sophie Haenni.

Ușa care nu s-a deschis

Părinții tinerei chelnerițe vorbiseră anterior despre fiica lor într-un interviu acordat postului francez France 3. „Nu era doar frumoasă la exterior, avea și o inimă frumoasă și un suflet frumos”, a spus mama.

Familia nu își poate explica nici în prezent de ce ușa care ar fi trebuit să funcționeze ca ieșire de urgență era încuiată. „Desigur că voia să fugă”, a declarat tatăl. „Voia să-i ajute și pe clienți să iasă, dar, din păcate, era acea ușă care nu se deschidea”.