Afacerile cu aur ale Africii. O țară tocmai și-a deschis o rafinărie care poate procesa anual peste 600 de tone de metale prețioase

2 minute de citit Publicat la 23:14 13 Oct 2026 Modificat la 23:14 13 Oct 2026

Etiopia a inaugurat sâmbătă o rafinărie care poate procesa peste 600 de tone de metale prețioase pe an. FOTO: pmo.gov.et

Etiopia a inaugurat sâmbătă o rafinărie care poate procesa peste 600 de tone de metale prețioase pe an, cu scopul de a atrage producătorii de aur din Africa și de a păstra în țară o parte mai mare din valoarea resurselor sale minerale.

Premierul Abiy Ahmed a inaugurat Rafinăria Națională de Metale Prețioase, construită în Zona Economică Specială Bole Lemi din Addis Abeba, scrie Insider Africa.

Unitatea a fost realizată în parteneriat de Ethiopian Investment Holdings și Sam Precious Metals, o companie cu sediul la Dubai, care activează și în Egipt.

Rafinăria va testa metale prețioase, va rafina aurul în lingouri gata de export și va produce lingouri de aur și argint. Capacitatea anuală anunțată se referă la metale prețioase în ansamblu, nu doar la aur.

Potrivit biroului premierului etiopian, rafinăria va susține procesarea internă, va îmbunătăți controlul calității și va contribui la transformarea Etiopiei într-un centru regional de rafinare și prelucrare a metalelor prețioase. Pragul de peste 600 de tone se referă la funcționarea la capacitate maximă.

Miza: afacerile cu aur ale Africii

Ambițiile Etiopiei depășesc procesarea aurului extras din propriile mine.

Guvernul afirmă că rafinăria poate deservi țările vecine și companiile miniere din întreaga Africă, oferind servicii de rafinare, testare și certificare înainte ca metalul să ajungă la cumpărători.

Astfel, producătorii ar avea o opțiune de procesare pe continentul african, în loc să-și trimită aurul în afara lui. În plus, Etiopia ar putea obține venituri din rafinarea producției altor țări.

Extracția aurului și pregătirea lui pentru vânzare sunt etape distincte ale afacerii. Rafinarea elimină impuritățile, iar testarea stabilește conținutul de metal prețios, în funcție de care se determină valoarea.

Noua unitate ar putea susține atât exporturile de lingouri, cât și producția de bijuterii, două activități menționate în anunțul guvernului. Declarațiile oficiale de la inaugurare nu numesc însă clienți din regiune și nu precizează ce cantitate de metal procesează în prezent rafinăria.

Sam Precious Metals oferă deja servicii de rafinare, batere și testare a aurului și argintului prin operațiunile sale de la Dubai și Cairo. Compania prezentase anterior unitatea din Etiopia ca parte a strategiei sale de extindere în țările producătoare de metale prețioase. Implicarea sa aduce proiectului un partener cu o afacere de rafinare deja funcțională și cu relații comerciale internaționale.

Pentru Etiopia, provocarea comercială este acum să asigure suficient metal pentru a folosi capacitatea rafinăriei și să-i convingă pe producători să-și aducă afacerile la Addis Abeba.

Inaugurarea pune bazele infrastructurii necesare acestei ambiții. Volumul efectiv procesat, contractele cu clienții și acreditarea internațională a unității vor decide cât de mult poate crește rolul Etiopiei în comerțul african cu aur.