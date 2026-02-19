Avertisment de călătorie în Japonia după ce un cetățean din Hong Kong a fost lovit în cap cu o sticlă de bere, în Sapporo

Un cetățean din Hong Kong a fost lovit în cap cu o sticlă de bere în timp ce era în vizită la Sapporo. Consulatul chinez din oraș a reluat un avertisment împotriva călătoriilor în Japonia. FOTO Getty Images

Un cetățean din Hong Kong a fost lovit în cap cu o sticlă de bere în timp ce era în vizită la Sapporo. În acest context și al relațiilor bilaterlae tensionate, consulatul chinez din oraș a reluat un avertisment împotriva călătoriilor în Japonia.

Consulatul a transmis că atacul a avut loc la un restaurant miercuri dimineață și că poliția japoneză a arestat un suspect la fața locului, scrie South China Morning Post.

„[Consulatul] a făcut demersuri către poliția locală, solicitând poliției să-i tragă la răspundere pe autori, conform legii, și să protejeze eficient siguranța și drepturile și interesele legitime ale cetățenilor chinezi. Consulatul general chinez din Sapporo le reamintește încă o dată cetățenilor chinezi să evite călătoriile în Japonia în viitorul apropiat și le reamintește cetățenilor chinezi din districtul consular să acorde o atenție deosebită situației locale de securitate, să îmbunătățească gradul de conștientizare a siguranței și să consolideze autoprotecția”, se arată în comunicat.

Relațiile dintre Beijing și Tokyo au ajuns la un impas în urma remarcilor făcute în noiembrie de prim-ministrul japonez recent reales, Sanae Takaichi, conform cărora un atac asupra Taiwanului ar reprezenta o amenințare la adresa securității care ar putea determina o intervenție militară din partea țării sale.

De atunci, Ministerul de Externe de la Beijing a emis multiple avertismente care îndeamnă cetățenii să evite călătoriile în Japonia, invocând „deteriorarea” securității publice și creșterea criminalității care vizează cetățenii chinezi.

Beijingul vede Taiwanul ca parte a Chinei, care poate fi reunificată prin forță, dacă este necesar. Majoritatea țărilor, inclusiv SUA și Japonia, nu recunosc Taiwanul ca stat independent, dar Washingtonul se opune oricărei tentative de a prelua insula autoguvernată prin forță și se angajează să o furnizeze cu arme.

Se pare că relațiile la nivel înalt dintre guvernul din Hong Kong și consulatul japonez din oraș au ajuns, de asemenea, la un impas din cauza rupturii diplomatice. Luna trecută, înalți oficiali ai orașului au lipsit de la un eveniment al consulatului japonez care comemora ziua de naștere a împăratului, în ciuda faptului că participaseră în trecut.

Sapporo, un oraș cu 2 milioane de locuitori din prefectura Hokkaido din nordul Japoniei, este o destinație populară pentru vacanțele de iarnă și găzduiește un festival anual al zăpezii, faimos în întreaga lume, în februarie. Al cincilea oraș ca mărime din Japonia este, de asemenea, renumit pentru berea Sapporo.