Casele din Japonia care se ridică de la sol în timpul cutremurelor. Ce se întâmplă cu locuințele când începe seismul

1 minut de citit Publicat la 09:00 01 Noi 2026 Modificat la 09:00 01 Noi 2026

Sistemul folosește aer comprimat pentru a reduce transmiterea mișcărilor solului către clădire. Foto: Getty Images

O tehnologie dezvoltată în Japonia le permite locuințelor să se ridice temporar deasupra fundației atunci când senzorii detectează un cutremur. Sistemul folosește aer comprimat pentru a reduce transmiterea mișcărilor solului către clădire, iar eficiența sa a fost demonstrată de-a lungul timpului în momentul unor seisme majore.

Tehnologia, cunoscută sub numele de AIR Danshin, nu este însă o invenție apărută recent. Potrivit informațiilor publicate de companie, sistemul este dezvoltat și instalat în Japonia încă din 2005.

Cum funcționează sistemul care ridică locuințele

Principiul este diferit de cel sugerat de unele imagini distribuite pe internet, în care casele par să plutească pe niște perne uriașe. În realitate, sistemul folosește o fundație specială, senzori și aer comprimat.

Când este detectată mișcarea seismică pentru care a fost proiectat să se activeze, mecanismul introduce rapid aer între componentele fundației. Presiunea ridică temporar locuința, separând-o de mișcarea directă a solului.

Scopul este reducerea forțelor transmise structurii în timpul cutremurului. Sistemul nu face însă ca o casă să devină invulnerabilă și nu elimină toate riscurile asociate unui seism.

Tehnologia are deja aproape două decenii de utilizare

Într-o verificare publicată în mai 2021, USA Today relata că un reprezentant al firmei indicase existența a 227 de locuințe echipate cu acest sistem în Japonia.

Cifra reflectă situația comunicată la acel moment și nu reprezintă o estimare actualizată a numărului de case dotate în prezent.

Tehnologia a fost analizată și în cercetări inginerești privind izolarea vibrațiilor prin intermediul aerului. Un studiu prezentat în cadrul simpozionului Societății Japoneze a Inginerilor Mecanici a evaluat, prin experimente și analize, efectul acestei metode asupra răspunsului la vibrații al unor echipamente.