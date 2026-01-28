Cinci parașutiști zboară prin cel mai înalt hotel din lume, cu viteze de peste 200 km/h: Momentul e surprins în imagini „extraordinare”

Cinci parașutiști wingsuit au trecut în zbor prin cel mai înalt hotel din lume, Ciel Dubai Marina. Sursa foto: Colaj - Instagram/ Hepta

Cinci parașutiști au creat un spectacol impresionant după ce au zburat prin cel mai înalt hotel din lume, care are forma unui ac de cusut: Ciel Dubai Marina.

Luni, reprezentanții hotelului au dezvăluit pe Instagram că sportivii cu wingsuit din echipa XDubai au zburat cu viteze de peste 200 km/h.

Într-un videoclip distribuit în postare, parașutiștii sunt văzuți sărind dintr-o aeronavă, lăsând în urmă dare de vapori. Apoi, aceștia se îndreaptă în zbor către hotel, înainte de a se separa, în momentul în care un membru al echipei spune „Gata, separare”, replică ce se aude în înregistrarea audio.

Zburând la altitudini diferite, unul dintre sportivi a traversat „Ochiul acului” (Eye of the Needle) hotelului, în timp ce ceilalți au zburat deasupra și în jurul clădirii Ciel Dubai Marina.

Ulterior, parașutiștii au urcat din nou în aer, și-au deschis parașutele și au aterizat în siguranță la sol.

„Deasupra orașului, cerul a devenit o scenă”

„Deasupra orașului, cerul a devenit o scenă pentru Ciel Dubai Marina”, a scris hotelul în descrierea postării. „Cel mai înalt hotel din lume s-a dezvăluit ca o arenă verticală, unde fiecare nivel oferă o nouă perspectivă, iar fiecare moment pare infinit.”

› Vezi galeria foto ‹

Hotelul a precizat că evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Visit Dubai și Sky Dive Dubai.

Vorbind despre pregătirile pentru salt, parașutistul profesionist Simon Whittle a declarat pentru CNN: „Discutăm despre acest lucru de luni și luni de zile.”

„Practicăm wingsuit de ani de zile pentru a ajunge la nivelul necesar ca acest lucru să fie realizabil”, a spus el. „Așa că se poate spune că pregătirea noastră a început acum cinci sau zece ani.”

El a adăugat: „Sar de 20 de ani, iar pe măsură ce data se apropie, faci tot mai multe salturi de antrenament. Probabil am efectuat cel puțin 40 sau 50 de salturi de pregătire specifice acestei situații. Multă comunicare, multă planificare.”

Directorul general pentru dezvoltarea proiectelor al First Group, Rob Burns, a declarat pentru Time Out Dubai: „Suntem onorați să fi colaborat cu XDubai și Departamentul de Economie și Turism din Dubai pentru această activare extraordinară, plină de adrenalină, la Ciel Dubai Marina.”

„Procesul riguros de planificare, axat pe siguranță, al XDubai le-a permis acestor sportivi de clasă mondială să realizeze un spectacol aerian fără precedent, cu o precizie uimitoare”, a adăugat el. „Această colaborare reflectă viziunea noastră comună de a depăși limitele, de a celebra inovația și de a crea experiențe memorabile care redefin ceea ce este posibil în peisajele imobiliare și hoteliere din Dubai.”

Hotelul Ciel Dubai Marina și-a deschis porțile pe 15 noiembrie anul trecut. Numită cea mai înaltă unitate hotelieră din lume, clădirea se ridică la o înălțime impresionantă de aproximativ 377 de metri deasupra orizontului Dubaiului și dispune de peste 1.000 de camere.