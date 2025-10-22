Cum arată cea mai mică sticlă de bere din lume care are doar o picătură de bere fără alcool

Sticla este atât de mică, încât este comparată cu un boz de orez / sursă foto: Carlsberg

Carlsberg a lansat cea mai mică sticlă de bere fără alcool din lume, care măsoară doar 12 mm înălțime și conține 0,005 litri de bere. Scopul acestei campanii este de a promova consumul responsabil de alcool.

Sticla este atât de mică, încât este comparată cu un boz de orez și conține 0,005 litri de bere, echivalentul unei singure picături.

Casper Danielsson, director de comunicare la Carlsberg Suedia, a declarat că scopul acestei campanii este de a promova consumul responsabil de alcool, notează Heute.

„Pentru a promova consumul responsabil de alcool, prezentăm cea mai moderată idee a noastră. Cea mai mică bere din lume conține doar o douăzecime de mililitru și este atât de mică încât este ușor de ratat. Dar mesajul este mult mai amplu: vrem să le reamintim oamenilor importanța consumului responsabil”, spune Casper Danielsson, director de comunicare la Carlsberg Suedia.

Proiectul este unic

Proiectul a reunit experți și companii specializate în cercetare, design și producție, care au contribuit la fiecare etapă - de la dezvoltarea sticlei și umplerea acesteia cu capilare de precizie, până la realizarea detaliilor artistice ale ambalajului.

Berea fără alcool a fost preparată la fabrica experimentală Carlsberg din Falkenberg, Suedia.

„Realizarea și aplicarea culorii, a capacului și a etichetei pentru o sticlă înaltă de doar doisprezece milimetri a fost incredibil de dificilă și foarte distractivă. Nu exista o metodă consacrată de a face acest lucru, dar cu precizie, răbdare și creativitate am reușit să funcționăm”, explică Åsa Strand, artistă în miniatură.