A ieșit mare scandal la o nuntă dintr-un hotel, în China. La etaj, mirele a făcut botezul copilului pe care îl are cu amanta

Un chinez și-a organizat în aceeași și și în același hotel nunta și botezul copilului pe care îl are cu amanta FOTO: x/ China Pulse

Poliția din provincia chineză Guizhou a trimis mai multe echipaje ca să aplaneze un scandal care izbucnise într-un hotel, care îl avea în centru pe un bărbat care s-a gândit că este o idee bună să organizeze în același timp nunta și botezul copilului pe care îl avea cu o altă femeie.

Potrivit presei chineze, pe 9 octombrie, bărbatul, pe nume Wu, ar fi organizat în același hotel, la etaje diferite, nunta cu proaspăta soție, dar și petrecerea pentru copilul pe care îl are cu o altă femeie care este, de fapt, amanta lui.

Administratorul hotelului nu știa că ar putea să apară o problemă, întrucât contractele pentru cele două evenimente fuseseră încheiate de persoane diferite.

China’s most chaotic wedding story of the year A man in Guizhou had two separate banquets at the same hotel on the same day: his wedding downstairs with his legal wife, and a 100-day celebration upstairs for his child with his ex-girlfriend. The two groups ended up in a dispute, and hotel staff called the police. https://t.co/WV5H345Hcu — China pulse ?? (@Eng_china5) October 12, 2026

Se pare că scandalul a izbucnit după ce membrii ai familiilor celor două femei s-au întâlnit întâmplător în incinta hotelului. Scandalul s-a transformat în scurt timp într-o încăierare în toată regula, iar angajații hotelului au sunat la poliție.

Mai multe filmări cu incidentul au fost postate pe rețele sociale chineze.

Deși scandalul s-a stins după intervenția poliției, mirele nu a scăpat de probleme, pentru că a fost acuzat de bigamie de familia femeii cu care a făcut copilui și care știa că cei doi sunt căsătoriți.

Dar Wu a scăpat de această problemă pentru că el nu a înregistrat niciodată căsătoria cu femeia cu care avea copil. Poliția anchetează în continuare cazul, pentru că în urma incidentului de la hotel a apărut și o dispută financiară.