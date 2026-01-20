Frig neobișnuit în China. A nins la Shanghai, după mulți ani, iar mai multe străzi au fost închise

Shanghai s-a mai confruntat cu căderi masive de zăpadă în ianuarie 2018 / sursă foto: captură video X

Valul de temperaturi scăzute care a lovit sudul Chinei a adus marți ninsoare la Shanghai, un fenomen rar în oraș, spre încântarea rezidenților acestui hub financiar, autoritățile avertizând că temperaturile geroase ar putea dura cel puțin trei zile, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Shanghai, oraș situat pe coasta estică a Chinei, s-a mai confruntat cu căderi masive de zăpadă în ianuarie 2018. Săptămâna trecută, în Shanghai s-au înregistrat temperaturi deosebit de ridicate, de până la 20 de grade Celsius, fenomen care ar fi provocat înflorirea unor arbuști de osmanthus, potrivit presei locale.

„Vremea pare destul de ciudată anul acesta”, a spus Yu Xin, o rezidentă în vârstă de 30 de ani.

„În general fluctuațiile de temperatură au fost destul de semnificative, așa că unele persoane ar putea simți puțin disconfort”, a spus ea.

Potrivit presei chineze oficiale, alte zone s-au confruntat cu scăderi semnificative ale temperaturilor, printre care provinciile Jiangxi și Guizhou, situate la sud de fluviile Yangtze și Huai.

În provincia Guizhou este așteptată o scădere a temperaturilor cu 10-14 grade Celsius, potrivit The Zhejiang News.

Pe teritoriul Chinei, autoritățile au închis 241 de porțiuni ale unor drumuri importante din 12 provincii, printre care Shanxi, Inner Mongolia și Heilongjiang, din cauza ninsorilor și drumurile acoperite de polei, a relatat postul național CCTV.