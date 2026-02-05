Furtul de la Luvru. Coroana împărătesei Eugenie „s-a păstrat aproape integral” şi va fi restaurată complet

Coroana împărătesei Eugenie „s-a păstrat aproape integral” şi va fi restaurată complet. FOTO: presse.louvre.fr

Coroana împărătesei Eugenie, deteriorată în timpul jafului de la Luvru din 19 octombrie 2025, va putea fi restaurată identic, „fără a se recurge la reconstituire”, a anunţat miercuri muzeul, scrie News.ro.

Coroana, pe care hoţii au scăpat-o în timp ce fugeau, a fost „strivită şi deformată în mod semnificativ”, a indicat instituţia, adăugând că bijuteria s-a „păstrat aproape integral, ceea ce permite restaurarea completă”.

La 22 octombrie, directorul Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a declarat în faţa Comisiei pentru cultură a Senatului că „restaurarea este delicată, dar posibilă”.

Coroana a fost deteriorată în timpul extragerii din vitrina în care era expusă, printr-o „fanta relativ îngustă făcută cu un disc de tăiat” de hoţi, a precizat muzeul. Ea a fost găsită în galeria lui Apollo, unde a avut loc furtul.

Coroana împărătesei Eugenie va fi restaurată complet. FOTO: presse.louvre.fr

Potrivit Luvrului, singurul element care lipsește este un vultur de aur din cei opt care o împodobesc. În plus, s-au păstrat şi cele 56 de smaralde care o compun. Bijuteria nu mai are zece diamante, de dimensiuni foarte mici, din cele 1.354.

Pentru a asigura restaurarea sa, un specialist autorizat va fi desemnat „în urma unei proceduri de licitaţie”, a anunţat muzeul.

„Având în vedere caracterul simbolic, dar şi fără precedent al unei astfel de restaurări, precum şi specificitatea remarcabilă a obiectului care urmează să fie restaurat”, a fost numit un comitet de experţi pentru a consilia şi supraveghea lucrările de restaurare.

Acest comitet va fi condus de Laurence des Cars şi va fi compus din şase personalităţi, asistate de un reprezentant al celor cinci case istorice de bijuterii franceze, şi anume casele Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron şi Van Cleef & Arpels.

Coroana împărătesei a fost comandată de Napoleon al III-lea în vederea Expoziţiei Universale din 1855. A fost achiziţionată de Luvru în 1988 şi este una dintre puţinele coroane de suverană păstrate în Franţa.

Opt bijuterii din secolul al XIX-lea, furate în timpul acestui spectaculos jaf care a făcut senzaţie la nivel mondial, sunt încă în libertate. Prada, printre care se află şi diadema împărătesei Eugénie, soţia lui Napoleon al III-lea, încrustată cu aproximativ 2.000 de diamante, este estimată la 88 de milioane de euro.