Ghețarul Apocalipsei nu se lasă studiat. Ce s-a întâmplat când oamenii au vrut să sape în el

Ghețar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Unul dintre cei mai periculoși ghețari ai Pământului, cunoscut și sub numele de „Ghețarul Apocalipsei”, a făcut o „victimă”: un set de instrumente care a rămas blocat adânc în gheață.

O echipă de cercetători de la British Antarctic Survey (BAS) și Korea Polar Research Institute (KOPRI) lucra la instalarea unor instrumente sub ghețarul Thwaites din Antarctica, pentru a înțelege cum se topește gheața de dedesubt. La jumătatea coborârii, echipa s-a confruntat cu un eșec major, după ce instrumentele au rămas blocate în gheață, punând capăt proiectului de cercetare înainte ca acesta să înceapă cu adevărat, relatează Gizmodo.

„Munca de teren în Antarctica implică întotdeauna riscuri”, a declarat Keith Makinson, oceanograf BAS și inginer de foraj, într-un comunicat. „Există o fereastră foarte mică de timp în care totul trebuie să funcționeze perfect. Deși acest rezultat este profund dezamăgitor, datele pe care am reușit să le recuperăm sunt valoroase din punct de vedere științific și vor contribui la orientarea eforturilor viitoare.”

„Ghețarul Apocalipsei” ar putea contribui cu până la 65 de centimetri la creșterea nivelului global al mării dacă s-ar prăbuși complet

Cunoscut și sub numele de „Ghețarul Apocalipsei”, Thwaites ar putea contribui cu până la 65 de centimetri la creșterea nivelului global al mării dacă s-ar prăbuși complet. O asemenea creștere ar fi suficientă pentru a inunda orașe joase și a strămuta milioane de oameni.

Această masă uriașă de gheață este în mare parte instabilă, iar despre apele mai calde care curg sub ghețar și îl topesc din interior se știu foarte puține lucruri. Oamenii de știință și inginerii implicați în recenta expediție și-au propus să măsoare condițiile oceanice de sub trunchiul principal, aflat în mișcare rapidă, al ghețarului Thwaites.

Pentru a observa ce se întâmplă sub ghețar, echipa a folosit apă fierbinte pentru a crea găuri în gheață și a început să coboare un set de instrumente pentru colectarea datelor. Forajul avea o adâncime de aproximativ 1.000 de metri și un diametru de circa 30 de centimetri și trebuia întreținut constant pentru a preveni reînghețarea.

Echipa a reușit să amplaseze temporar instrumentele sub gheață, colectând măsurători care au arătat condiții oceanice turbulente și ape relativ calde, capabile să topească ghețarul din partea inferioară. Ulterior, cercetătorii au încercat să coboare un sistem de ancorare (mooring), conceput să rămână în gheață timp de unu până la doi ani și să transmită date prin satelit.

„Știm că căldura de sub ghețarul Thwaites determină pierderea de gheață”

În timpul coborârii sistemului de ancorare, instrumentele s-au blocat în foraj, la aproximativ trei sferturi din adâncime. Cel mai probabil, acest lucru s-a datorat reînghețării apei sau mișcării rapide a ghețarului.

Din păcate, cercetătorii nu au mai avut timp să repete operațiunea, deoarece nava care urma să îi ducă înapoi în Noua Zeelandă trebuia să plece pe 7 februarie. Confruntați cu un program extrem de strâns și condiții meteorologice în deteriorare, echipa a fost nevoită să abandoneze instrumentele prinse în gheață.

„Eșecul este întotdeauna o posibilitate atunci când împingi limitele explorării științifice”, a declarat Peter Davis, oceanograf BAS și membru al echipei de foraj. „Știm că căldura de sub ghețarul Thwaites determină pierderea de gheață. Aceste observații reprezintă un pas important înainte, chiar dacă suntem dezamăgiți că instalarea completă nu a putut fi realizată.”

„Acesta nu este sfârșitul”

Aceasta a fost a doua încercare a echipei de a amplasa instrumente sub ghețarul Thwaites. În 2022, cercetătorii nu au reușit să ajungă la locație din cauza condițiilor severe ale gheții marine.

De această dată, au reușit să foreze prin gheață și să coboare parțial instrumentele sub ghețar. Mai mult decât atât, echipa a reușit să obțină date fără precedent despre apele în curs de încălzire de sub ghețarul Thwaites.

„Acesta nu este sfârșitul”, a declarat într-un comunicat cercetătorul principal și profesorul Won Sang Lee din Coreea de Sud. „Datele arată că acesta este exact locul potrivit pentru studiu, în ciuda provocărilor. Ceea ce am învățat aici întărește argumentele pentru a reveni.”