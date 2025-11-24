Imagini ireale cu președintele Venezuelei. În timp ce SUA crește recompensa pentru capturarea lui, Maduro se filmează dansând

3 minute de citit Publicat la 10:11 24 Noi 2025 Modificat la 10:11 24 Noi 2025

Imagini ireale cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în timp ce dansează în timpul unei apariții publice. FOTO captură video X

Imagini ireale cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în timp ce dansează în timpul unei apariții publice în care le cere studenților americani să fie uniți pentru pace, au apărut pe rețeaua socială X.

"Studenți din Statele Unite, ascultați-mă! Dialog, da. Pace, da. Respect, da. Război.... studenți, ascultați-mă, război nu. Niciodată război", este mesajul care însoțește imaginile cu președintele Venezuelei dansând.

Maduro seems to be under immense mental pressure.



He delivered this message today to American students after some dancing.



???? pic.twitter.com/I21VcB9S9J — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Nu este prima oară când Maduro este filmat în această ipostază. În 22 noiembrie, Nicolas Maduro a urcat pe scena palatului prezidențial Miraflores în timpul unui marș dedicat Zilei Studenților, pentru a transmite acest mesaj, înconjurat de studenți care îl aclamau.

„E Ziua Studenților și suntem aici să fim puternici”, a spus Maduro într-un alt videoclip, în timp ce se mișca în ritmul unei piese electronice în care vocea sa repeta fraze în engleză: „Fără război, fără război nebun, nu, nu, nu. Pace, pace, da pace.” A sărit și a dansat, îndemnând mulțimea să i se alăture. „Nimeni nu mă poate opri”, a adăugat el, transformând momentul într-un miting împotriva a ceea ce a numit agresiunea SUA.

#Maduro dances to a “No to War, Yes to Peace” remix, moving to the rhythm amid #Trump’s ongoing threats. pic.twitter.com/cXSeFhFg5n — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) November 22, 2025

Maduro s-a adresat direct studenților, îndemnându-i să ia legătura cu omologii lor din Statele Unite. „Uniți-vă cu mișcarea studențească de acolo și spuneți-le: Opriți războiul, nu războiului. Venezuela vrea pace”, a spus el. În timp ce muzica se auzea, o tânără a strigat de pe platformă: „Maduro, te iubesc!”. El a răspuns: „Și eu te iubesc”, înainte de a adăuga că un astfel de sprijin îi dă puterea de a înfrunta „toate amenințările și pericolele”.

Luni, Washingtonul intenționează să desemneze Cartel de los Soles, o rețea condusă presupus de Maduro și înalți oficiali militari venezueleni, drept organizație teroristă străină. Departamentul de Stat a majorat, de asemenea, recompensa pentru capturarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, invocând rolul său în „narcoterorism”. Aceasta vine în urma alegerilor disputate din Venezuela din iulie 2024 , unde opoziția a revendicat victoria pe baza unor liste de vot care arătau un sprijin de aproape 70%, dar Maduro s-a autoproclamat câștigător.

Ca răspuns, Maduro a mobilizat forțele armate ale Venezuelei pentru exerciții la care sunt implicați 200.000 de militari și a desfășurat rachete Igla de fabricație rusească în toată țara. El a avertizat că orice incursiune americană ar putea duce la un conflict prelungit, întrebând dacă americanii își doresc „un alt Afganistan sau o Libie în America de Sud”.

Tensiunile au stârnit reacții în toată America Latină. În Costa Rica, președintele Rodrigo Chaves și-a exprimat sprijinul pentru măsurile împotriva cartelurilor de droguri, inclusiv cele legate de guvernul Maduro. Chaves a condamnat regimul lui Maduro ca fiind „fraudulos și ilegal”, subliniind impactul său asupra securității regionale. Costa Rica, care nu are o armată permanentă, a încheiat un parteneriat cu SUA în ceea ce privește patrulele marine și scanarea porturilor pentru a reduce fluxurile de droguri. „Sfârșitul domniei lui Maduro ar ajuta întreaga emisferă”, a declarat Chaves în declarații recente, subliniind modul în care Cartelul Soles operează în Costa Rica și contribuie la creșterea numărului de crime legate de narcotice.

Alți vecini au adoptat poziții diferite. Președintele columbian Gustavo Petro a suspendat schimbul de informații cu SUA, numind atacurile cu ambarcațiuni „execuții extrajudiciare”. Rusia a condamnat acțiunile ca fiind „inacceptabile”, în timp ce Maduro a cerut un răspuns latino-american unificat la „amenințarea imperială”.

Aparițiile publice ale lui Maduro, inclusiv dansul recent, au ca scop manifestarea sfidării și obținerea sprijinului intern. El a făcut apel la Rusia pentru repararea echipamentelor și a susținut că opt milioane de civili se antrenează în miliții.

În timp ce flota americană patrulează Caraibe, cea mai mare desfășurare de acest gen de la invazia Panama din 1989, Maduro continuă să prezinte confruntarea drept o luptă pentru suveranitate.