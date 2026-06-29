În SUA este acum la modă dieta cu alimente din Biblie

„Dieta biblică” implică evitarea alimentelor procesate și prioritizarea ingredientelor simple, provenite din surse locale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Cea mai recentă tendinţă din Statele Unite care ia amploare pe reţelele sociale este dieta bazată doar pe alimentele menţionate în Biblie. Kayla Bundy, o americancă din Michigan care locuiește acum în Bali, face parte dintr-o comunitate care încearcă să combine valorile religioase cu nevoile alimentare, o mișcare de nișă iniţial, dar care acum devine extrem de activă și convingătoare.

„Dieta biblică” concepută de tânăra de 27 de ani implică evitarea alimentelor procesate și prioritizarea ingredientelor simple, provenite din surse locale. Printre alimentele de bază ale dietei sale se numără ouăle, sardinele, pâinea cu maia, laptele crud sau iaurtul de casă și gustările din fructe, mierea și nucile, în timp ce prânzurile și cinele constau din carne sau pește asociate cu legume, ulei de măsline și leguminoase. Multe feluri de mâncare, cum ar fi humusul de legume rădăcinoase sau de năut, reprezintă propriile sale reinterpretări, mai degrabă decât interpretări biblice stricte, relatează La Repubblica.

Tânăra susține că, după opt ani în care a ţinut această dietă, și-a rezolvat mai multe probleme, precum cele ale pielii și ale părului, ba chiar şi depresia. Este vorba despre o dietă mediteraneană bazată pe proteine ​​animale, adesea fierte sau înăbușite (ca de exemplu supa de oase), cereale, leguminoase (cum ar fi fasolea și lintea roșie, prezente în supa pe care o mânca Esau, personaj biblic din Vechiul Testament, fiul cel mare al lui Isaac și al Rebecăi și fratele geamăn al lui Iacov), fructe (cum ar fi struguri, smochine, rodii și curmale), măsline, ulei și miere.

Totuși, în ciuda lipsei de pregătire specializată, creatoarea de conţinut se autointitulează „nutriționistă biblică”, iar pe contul ei de pe reţelele sociale, oferă o clasă de master de aproape o oră (pentru aproximativ 100 de dolari) și un ghid despre alimentele biblice, care conţine un plan de masă săptămânal și rețete, pentru 28 de dolari.

Cartea lui Bundy nu este prima de acest fel. „The Maker’s Diet” este un bestseller despre nutriție inspirat de Scripturi, publicat în 2004 de naturopatul Jordan Rubin. Anul trecut, alături de Josh Axe, care este un susținător al mișcării „Make America Healthy Again”, Rubin a scris și „The Biblical Diet”, în care propune un regim nutrițional bazat pe principii biblice, reinterpretat în lumina științei nutriționale moderne.

Rețetele prezentate includ shake-uri proteice cu ciocolată, prăjituri cu morcovi și biluțe cu unt de migdale. Apoi, există „Dieta Eden”, o carte din 2008 a biologului Rita Hancock, tot americană, care oferă sfaturi despre pierderea în greutate și nutriție, bazate pe Biblie, completate cu rugăciuni și tehnici de modificare a comportamentelor care duc la supraalimentare. Un alt exemplu este „Planul Daniel”, creat de pastorul american Rick Warren, care este un program de nutriție inspirat de Cartea lui Daniel (n.red. o scriere profetică și istorică inclusă în Vechiul Testament), realizat în colaborare cu doi medici și care a devenit un fenomen în multe biserici evanghelice americane. În timp ce Warren pledează pentru alimente integrale, minim procesate, cum ar fi legumele, proteinele slabe și grăsimile sănătoase, și descurajează băuturile cu zahăr, mâncarea nesănătoasă și produsele ultra-procesate, o altă tendință legată de această figură din Vechiul Testament este „Postul lui Daniel”. Acesta este un post parțial de 21 de zile, inspirat de relatarea biblică în care profetul, în timp ce se afla la curtea regelui Babilonului, s-a hrănit în întregime cu alimente pe bază de plante și apă, în esență o dietă vegană.