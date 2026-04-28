Kim îi execută acum și pe nord-coreeni superstițioși. Datele înfiorătoare dezvăluite într-un raport TJWG

Publicat la 13:05 28 Apr 2026

Kim Jong Un, liderul suprem din Coreea de Nord FOTO: KCNA

Execuțiile au crescut abrupt în Coreea de Nord din timpul pandemiei de Covid-19, potrivit unui ONG cu sediul la Seul.

Între ianuarie 2020 și sfârșitul anului 2024, cel puțin 153 de persoane au fost executate sau condamnate la moarte, o creștere accentuată față de cele 44 de persoane în cei cinci ani anteriori pandemiei, conform unui raport al Transitional Justice Working Group (TJWG) citat de BBC.

Unele dintre cele mai frecvente infracțiuni au fost legate de religie, superstiții și conținut cultural străin, inclusiv consumul de K-drame și K-pop.

Numărul execuțiilor a scăzut între 2015 și 2019, pe fondul presiunii internaționale, după o anchetă importantă a ONU. Însă execuțiile au crescut în 2020, după ce Phenianul și-a închis granițele, a precizat TJWG.

ONG-ul a constatat că execuțiile din Coreea de Nord au atins un vârf în primii ani ai conducerii lui Kim, cu peste 80 de persoane executate în 2013.

Cifrele par să scadă după o anchetă majoră a ONU, care a constatat că Phenianul comitea în mod sistematic abuzuri ale drepturilor omului.

Însă în 2020, cel puțin 54 de persoane au fost executate, iar în anul următor 45, în contrast cu media de cinci execuții pe an între 2016 și 2019.

Din cele 144 de cazuri documentate de execuții și condamnări la moarte în timpul conducerii lui Kim, cele mai frecvente infracțiuni, reprezentând 29 de cazuri, au fost legate de religie, superstiții și cultura străină, a constatat TJWG.

K-dramele și K-pop-ul, cele mai importante exporturi culturale ale Coreei de Sud, sunt interzise în Nord. Cercetătorii spun că regimul lui Kim consideră răspândirea culturii pop sud-coreene drept o amenințare la adresa ideologiei sale.

Un videoclip din 2024 i-a arătat pe doi adolescenți condamnați public la 12 ani de muncă silnică pentru că au vizionat și distribuit K-drame.

Alte infracțiuni care au dus la execuții au inclus criticarea lui Kim sau a partidului, omorul intenționat, traficul de droguri și ajutarea altora să fugă din țară, potrivit TJWG.

„Pe măsură ce regimul urmărește o a patra succesiune ereditară a puterii, există un risc ridicat de creștere a execuțiilor pentru a întări controlul cultural și ideologic și a menține dominația politică”, a declarat TJWG într-un comunicat de presă.

Un număr total de 358 de persoane au fost executate între 2011 și 2024, potrivit raportului TJWG, care a colectat mărturii de la peste 250 de dezertori nord-coreeni din 51 de orașe și districte.

Peste 70% dintre aceste execuții au fost publice, iar marea majoritate au fost efectuate prin împușcare, potrivit TJWG, care a cartografiat 46 de locuri de execuție din întreaga țară folosite în timpul conducerii lui Kim.

Grupul, înființat la Seul în 2014 de activiști și cercetători din Coreea de Sud, Coreea de Nord, SUA, Marea Britanie și Canada, monitorizează încălcările drepturilor omului și publică rapoarte periodice despre pedeapsa cu moartea în Coreea de Nord.