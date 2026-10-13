La 71 de ani, Ann participă la Miss Marea Britanie. Și-a făcut și brand de cosmetice: Ne rujăm și ne coafăm și dacă suntem în vârstă

La 71 de ani, Ann, bunica nonconformistă de pe TikTok, participă la concursul Miss Marea Britanie 2026. Sursa colaj foto: Instagram/ Glamour Gran Ann

Ann Marie Harper, o bunică elegantă şi vedetă pe TikTok, sfidează tiparele și a decis să participe anul acesta la Miss Marea Britanie. La 71 de ani, ea se pregătește să doboare un record în cadrul competiției, devenind cea mai în vârstă finalistă din Scoția din istoria concursului de frumuseţe. Bunica nonconformistă și-a lansat propriul brand de cosmetice la vârsta de 66 de ani, comercializând o paletă de machiaj numită "Glam Goddess Collection" ("Colecția Zeiței Glamour"), relatează The Independent.

Cunoscută pe TikTok sub pseudonimul "Glamour Gran Ann" ("Bunica Glamour Ann"), aceasta va concura la categoria Clasic din cadrul concursului Miss Marea Britanie, care va avea loc vineri, 16 octombrie. Categoria este deschisă femeilor cu vârsta de 45 de ani și peste, punând-o față în față cu rivale cu până la 26 de ani mai tinere.

"Povestea mea va ajuta mulţi oameni, pentru că arată lumii pentru că, într-adevăr, un vis poate deveni realitate, nu contează ce vârstă ai, oamenii pot realiza lucruri minunate", a precizat Ann într-o filmare postată pe contul ei de TikTok.

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În vârstă de 71 de ani, Ann Marie Harper locuieşte în Ayrshire, regiune situată în sud-vestul Scoției, a descris experienţa drept o "călătorie extraordinară". Într-un video publicat recent pe TikTok, unde are aproape 15.000 de urmăritori, aceasta le-a mulţumit tuturor celor care au susţinut-o şi i-a rugat să o voteze la concursul de frumuseţe.

Simpatica bunicuţă a subliniat că "nu contează ce vârstă ai, oamenii pot realiza lucruri minunate", au mai notat jurnaliştii publicaţiei The Independent. Ann a mai spus "Ne rujăm și ne coafăm, chiar dacă suntem în vârstă".

Într-un interviu, aceasta a dezvăluit despre paleta ei de machiaj, "Glam Goddess Collection", că este o modalitate prin care îi invită pe ceilalți să ia parte la universul ei.

"Când a fost lansată pentru prima dată, mai multe persoane mi-au spus: «Este prea stridentă pentru persoanele în vârstă». «Persoanele în vârstă nu ar putea folosi niciodată așa ceva. Ai făcut o greșeală. Ai procedat greșit». În adâncul sufletului, probabil că ar fi fost bine să lansez o paletă mai discretă, cu doar nuanțe de maro și bej. Dar aceasta nu ar fi fost în stilul Glamour Gran Ann – Glamour Gran Ann înseamnă culoare și tot ceea ce ține de aceasta", a mai povestit concurenta de la Miss Marea Britanie.

#AgeIsJustANumber #ConfidenceAtEveryAge #WomenOver70 #GlamourGran ♬ original sound - Glamour Gran Ann @glamourgranann The public vote is officially OPEN! ?✨ I’m so grateful for every message, every comment, every share and every bit of support I’ve received on this journey so far, it honestly means more than you know. Now, if you’d like to support me one step further, you can vote for me to become Ms GB Classic via the link below. ❤️ For me, this journey has always been about more than a crown. It’s about showing that confidence doesn’t come with an age limit, that you’re never too old to try something new, and that age really is just a number. If my story has made even one woman think, “Maybe I could do that too,” then that my job is done. Thank you for being part of this with me. Now… let’s see how far we can take it! ? ? Vote via the link below https://www.pageantplanet.com/choice-award/miss-great-britain-2026/c0JRZUhTVk16WlM1dmV5bWRWZVMxdz09/K1hsRXBlSWlKaXNpZUVaTkE3djBRdz09?type=contestant_vote&eventId=36476&ageDivisionId=31&contestantId=120969&contestantName=Ann+Marie+Harper @MissGreatBritainOfficial @miss.gb.ayrshire #MsGBClassic

Ann Marie Harper va scrie istorie devenind cea mai vârstnică finalistă scoțiană din cei 81 de ani de existență ai competiției de frumuseţe din Marea Britanie.

Aceasta a devăluit într-un interviu că își dorește, înainte de toate, să folosească implicarea sa în competiții și activitățile pe care le desfășoară pentru a combate singurătatea și izolarea socială, mai ales în rândul vârstnicilor.

Ann Marie Harper este foarte activă pe TikTok şi Instagram, unde are mii de urmăritori.