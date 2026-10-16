O fabrică tocmai a câștigat titlul de „cea mai bună clădire nouă din lume” în arhitectură: Are grădini și este acoperită de plante

4 minute de citit Publicat la 14:21 16 Oct 2026 Modificat la 14:21 16 Oct 2026

Fabrica de covoare Green Field Factory din Bangladesh a câștigat premiul pentru cea mai bună clădire nouă din lume, la concursul de arhitectură RIBA 2026. Sursa foto: Mud Canvas via CNN Newsource

Cu curți interioare liniștite, alei mărginite de iazuri și o fațadă acoperită de plante tropicale, o fabrică de covoare din Bangladesh a câștigat unul dintre cele mai importante premii din arhitectură. Green Field Factory, o unitate textilă cu șapte etaje din orașul Rangpur, situat în nordul țării, a câștigat joi prestigiosul Premiu Internațional RIBA. Membrii juriului au descris clădirea drept „o operă de modestie discretă”, potrivit CNN.

Cu o suprafață de aproximativ 13.378 de metri pătrați, fabrica a fost apreciată de organizatorul premiului, Institutul Regal al Arhitecților Britanici (RIBA), pentru integrarea vegetației în designul său. Grădinile amenajate, verandele pline de verdeață și un perete principal acoperit de plante au contribuit la „aducerea naturii direct la locul de muncă”, a transmis organizația într-un comunicat de presă.

Firma din Bangladesh care a realizat proiectul, Nakshabid Architects, s-a inspirat din gospodăriile tradiționale bengaleze, care au, de regulă, curți interioare și iazuri.

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Premiul se acordă o dată la doi ani

Premiul, acordat o dată la doi ani, recompensează adesea proiecte orientate către comunitate, în locul unor clădiri spectaculoase, concepute pentru a impresiona. În acest caz, atenția acordată de arhitecți celor aproximativ 5.000 de angajați, majoritatea femei, a atras în mod deosebit aprecierea juriului.

Printre facilitățile destinate angajaților se numără un centru de îngrijire a copiilor amenajat pe acoperiș, un cabinet medical în incinta fabricii și spații umbrite pentru socializare. La intrarea în complex se află o statuie de mari dimensiuni reprezentând o figură feminină, despre care arhitecții au spus că simbolizează „forța emancipării femeilor”.

Potrivit RIBA, al cărei juriu a vizitat fabrica în septembrie, angajații folosesc adesea facilitățile acesteia împreună cu familiile lor, în afara programului de lucru. Proiectul a propus un „model alternativ pentru proiectarea și funcționarea fabricilor”, a adăugat organizația.

Unul cei mai mari producători de textile din lume

Bangladesh se numără printre cei mai mari producători de textile din lume, însă condițiile din fabricile țării continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru organizațiile care apără drepturile lucrătorilor.

În 2013, Rana Plaza, o clădire cu nouă etaje din apropierea capitalei Dhaka, în care funcționau numeroase fabrici de confecții, s-a prăbușit, provocând moartea a 1.100 de persoane.

Dezastrul a fost rezultatul unor deficiențe atât culturale, cât și structurale: avertismentele angajaților privind siguranța clădirii au fost ignorate, iar mulți dintre ei au fost obligați să se întoarcă la muncă după ce au fost descoperite fisuri.

În contrast puternic cu această tragedie, proiectarea Green Field Factory a pus pe primul plan bunăstarea angajaților și a contestat „ierarhiile sociale adânc înrădăcinate”, a precizat RIBA.

„Un portal comun, bazat pe egalitate”

În motivația acordării premiului, președintele juriului, Bijoy Jain, a atras atenția asupra uriașei intrări centrale, folosite în egală măsură de angajați, manageri și proprietari. În Bangladesh, muncitorii și personalul de conducere intră frecvent în fabricile mari pe căi de acces separate. Jain a descris intrarea comună drept un „portal comun, bazat pe egalitate”.

Într-o declarație publicată înaintea anunțului de joi, Bayejid M. Khondoker, fondatorul și directorul Nakshabid Architects, a spus că și-a dorit să „demonstreze că industria poate respira, poate hrăni și poate inspira”.

„Ne-am pus o întrebare simplă: dacă o fabrică ar fi proiectată, înainte de toate, ca o casă pentru oamenii care lucrează în ea?”, a declarat el, potrivit comunicatului. „Fiecare curte interioară, grădină, luciu de apă și verandă umbrită a pornit de la această întrebare. O fabrică nu ar trebui să fie o mașină care consumă energia oamenilor. Ar trebui să fie un loc viu, care le-o redă.”

Celelalte finaliste sunt două clădiri din Belgia

Green Field Factory este operată de compania Karupannya Rangpur Limited, care produce, pe lângă covoare realizate manual, și articole textile precum preșuri de intrare și covorașe de baie.

Fabrica a fost unul dintre cele două proiecte din Bangladesh incluse pe lista celor patru finaliste ale competiției, alături de Universitatea BRAC din Dhaka, proiectată pentru a răspunde condițiilor climatice locale.

Celelalte două finaliste, ambele din Belgia, au fost o clădire de birouri din anii 1960, renovată cu atenție, și un institut de artă extins recent.

Deși a fost înființat abia în 2016, Premiul Internațional RIBA este considerat, probabil, cea mai prestigioasă distincție acordată unei singure clădiri. Decernat, de regulă, o dată la doi ani, deși pandemia de COVID-19 a perturbat acest calendar, premiul recompensează proiectele care demonstrează „gândire vizionară și inovatoare, precum și excelență în design”.

Premiul a fost acordat ultima dată în 2024, când câștigătoare a fost o clădire de locuințe sociale cu șase etaje, construită din lemn, în Barcelona, Spania.

Printre ceilalți laureați din anii precedenți se numără o școală dintr-o zonă rurală a Braziliei, o universitate din Lima, Peru, și un spital cu arhitectură liniștitoare, amplasat într-o regiune izolată din Bangladesh, predispusă la inundații.