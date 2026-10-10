O mare bancă africană se conectează la sistemul de plăți în yuani al Chinei. Tot mai multe firme vor să plătească direct, fără dolari

Ecobank, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Africa, se pregătește să intre în sistemul prin care China procesează plățile internaționale în yuani, numit CIPS. FOTO: Profimedia Images

Ecobank, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Africa, se pregătește să intre în sistemul prin care China procesează plățile internaționale în yuani, numit CIPS. Băncile africane caută astfel să țină pasul cu comerțul și investițiile tot mai mari dintre Africa și China.

Directorul general al grupului Ecobank, Jeremy Awori, a declarat pentru Reuters că banca va semna sâmbătă, în China, acordul de aderare la acest sistem.

"CIPS este o piesă importantă din infrastructura care susține plățile internaționale în moneda chineză", a spus Awori. El a adăugat că acordul va lega mai strâns sistemul chinez de plăți în yuani de rețeaua bancară a Ecobank din Africa. Concret, banca va putea face mai ușor plăți în moneda Chinei, scrie Insider Africa.

Cu cât Africa face mai mult comerț cu China, cu atât crește interesul pentru metode de plată care să nu mai treacă prin dolarul american. La rândul său, Beijingul vrea ca yuanul să fie folosit cât mai mult în comerțul și tranzacțiile internaționale.

Ghana este una dintre țările africane care caută alternative la dolar. După cum a relatat Business Insider Africa, importatorii din Ghana pot plăti deja în moneda locală, cedi, anumite mărfuri aduse din China, pentru a depinde mai puțin de dolar.

Pentru firmele africane, plata direct în yuani înseamnă că nu mai trebuie să schimbe banii mai întâi în dolari. Astfel, pot economisi la costurile de schimb valutar, iar plățile către China devin mai simple.

Băncile africane se adaptează comerțului cu China

Decizia Ecobank face parte dintr-o tendință mai largă, tot mai multe bănci africane își îmbunătățesc serviciile pentru clienții care fac afaceri cu China.

China este un partener comercial important pentru Africa. Le vinde țărilor africane utilaje, electronice și bunuri de consum și cumpără de la ele materii prime.

Pe măsură ce comerțul crește, băncile investesc în sisteme care fac mai ușoare plățile între țări. Prin CIPS se procesează plățile în yuani, astfel că Ecobank își va putea servi mai bine clienții care lucrează cu firme chineze.

Ecobank urmează exemplul Standard Bank din Africa de Sud și al Băncii Africane de Export-Import (Afreximbank), care au intrat în CIPS în 2025. Standard Bank oferă deja acest serviciu în Angola, Ghana, Kenya, Lesotho și Tanzania și a procesat prin sistem peste 8 miliarde de yuani (1,2 miliarde de dolari) până în iulie 2026.

În august, filiala sa din Ghana, Stanbic Bank, a început să le permită clienților să plătească furnizorii chinezi direct prin CIPS.

Asta nu înseamnă că firmele africane vor renunța la dolar. Cât de mult se va folosi yuanul depinde de nevoile comerciale, de cât de ușor se găsește moneda chineză, de costuri și de cât de pregătite sunt băncile să facă astfel de plăți.